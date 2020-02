Brąz Grzybowskiej w drużynie juniorek na ME

Zawodniczka Legii, Julia Grzybowska zdobyła brązowy medal podczas Mistrzostw Europy w strzelaniu pneumatycznym we Wrocławiu - legionistka w drużynie wraz z Aleksandrą Szutko i Julią Piotrowską, zwyciężyły w rywalizacji o 3. miejsce z Ukrainkami 17-15 w konkurencji Kpn60 juniorek. Grzybowska w meczu o brąz uzyskała przy kolejnych strzelaniach następujące wyniki: 30.3, 60.5, 10.2, 9.0, 10.4, 10.9, 10.5, 10.5, 9.3, 10.4 i 9.9. W kwalifikacjach nasza zawodniczka uzyskała 15. wynik (206,6 pkt.), drugi spośród Polek - Aleksandra Szutko była ósma (207,7). Parę dni wcześniej, podczas konkursu indywidualnego karabinu pneumatycznego, Julia Grzybowska zajęła 50. miejsce (na 71 startujących) z wynikiem 615,2 pkt. W sobotę od godziny 14:45, w konkurencji karabinu pneumatycznego startować będzie Tomasz Bartnik.

