Ranking UEFA: Polskie kluby bez Ligi Europy od sezonu 2021/22

Dzięki czwartkowemu remisowi CFR Cluj z Sevilla FC w meczu 1/16 finału Ligi Europy Rumunia wyprzedziła Polskę w rankingu UEFA. Polska w klasyfikacji krajowej za sezony 2015/16-2019/20 skończy na 29. miejscu. Spadek na tak niską lokatę oznacza, że w sezonie 2021/22 w Lidze Konferencji Europy jedna z polskich drużyn zacznie grę od I rundy eliminacyjnej. Od sezonu 2021/22 (o podziale miejsc w tej edycji decyduje ranking 2015/16-19/20) europejskie rozgrywki składać będą się z trzech pucharów - Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy (UEFA Europa Conference League). Polska będzie miała nadal cztery drużyny w europejskich pucharach - mistrz Polski zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale trzy pozostałe zespoły w Lidze Konferencji Europy, a nie jak dotychczas w Lidze Europy. Oznacza to, że w Lidze Europy zagrać może tylko ewentualnie mistrz Polski (po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów). Mistrz Polski zacznie grę od I rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski i wicemistrz kraju rozpoczną od II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, a trzecia drużyna Ekstraklasy od I rundy eliminacyjnej LKE. W nowym pucharze zagrają 32 drużyny w fazie grupowej. W rundzie pucharowej zagrają ponadto drużyny z trzecich miejsc w grupach Ligi Europy (z drużynami z drugich miejsc w grupach nowego pucharu). Mecze będą rozgrywane w czwartki razem z LE. Zdobywca pucharu otrzyma prawo gry w Lidze Europy w następnym sezonie. Jednocześnie zmniejszono liczbę drużyn w fazie grupowej LE z 48 do 32 drużyn. Oznacza to, że w pierwszej rundzie pucharowej Ligi Europy drugie drużyny w grupach zagrają z trzecimi drużynami grup Ligi Mistrzów. Ranking UEFA 2015/16-19/20: 1. Hiszpania 98,997 pkt. 2. Anglia 87,748 3. Niemcy 70,784 4. Włochy 67,939 5. Francja 56,415 6. Portugalia 49,449 7. Rosja 45,549 8. Belgia 37,900 9. Holandia 35,750 10. Ukraina 34,100 11. Turcja 33,200 12. Austria 2,725 13. Dania 28,250 14. Szkocja 27,875 15. Czechy 27,300 16. Cypr 26,750 17. Grecja 26,100 18. Serbia 25,500 19. Szwajcaria 25,200 20. Chorwacja 24,875 21. Szwecja 22,750 22. Norwegia 21,750 23. Izrael 19,625 24. Kazachstan 19,250 25. Białoruś 18,875 26. Azerbejdżan 18,750 27. Bułgaria 17,375 28. Rumunia 16,700 29. Polska 16,625 30. Słowacja 15,875

y13 - 14 minut temu, *.orange.pl równie ciężko będzie naszym drużynom tam awansować co do LE odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 29 minut temu, *.centertel.pl Liga Konferencji - ciekawe ile tam będą płacić? Jeśli kiepsko, to lepiej odpaść w 1 rundzie niż kopać się po kostkach z pucharowymi autsajderami, bo to żadna promocja. odpowiedz

l - 26 minut temu, *.dcenter.pl @vadisodjidjiaofoe: to nasze zespoły są outsiderami... nie wiem skąd poczucie wyższości nad resztą, skoro poziom naszej ligi jest tak beznadziejnie niski. odpowiedz

Bilu - 1 godzinę temu, *.tele2.se Na tym etapie nie ma juz slabych druzyn...









Hahahhahahahahahhaaaa odpowiedz

Singspiel - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brakuje najwazniejszej informacji. Jak płacą w tym nowym pucharze? odpowiedz

TITO - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jaki żal odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No i gitara,przynajmniej będą mogli się skupić tylko na lidze,a i Mioduski nie będzie musiał inwestować w piłkarzy z wyższej półki.bo akurat ligę wygramy tym szrotem,co mamy teraz.Noż same plusy,a Wam nic nie pasuje.Jak nie gramy w pucharach,to źle,jak gramy i odpadamy w II rundzie,też Wam nie pasuje-no jak żyć. odpowiedz

Gacu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie wiem czy śmiać się czy płakać odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Jest też dobra strona takiej sytuacji - powinno zacząć się opłacać zdobycie mistrzostwa. odpowiedz

Hmm - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Roma: Dlaczego? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Smutne dno polskiego. klubowego futbolu. Kilka lat temu Legia cignela w gore ranking, ale zarlo i zdechlo. A jak ranking skomentuje ,,super,, trener Michal P.??? I jego pocalunek smierci... odpowiedz

Gosc - 2 godziny temu, *.chello.pl Wyprzedzają nas takie futbolowe potęgi jak Azerbejdżan i Kazachstan.. odpowiedz

cenciak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Gosc : Dodaj EUROPEJSKIE

odpowiedz

Czaro - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Gosc : Astana w tym oknie kupila napastnika z Kopenhagi za 4 mln euro odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Gosc : i jeszcze europejski Izrael... odpowiedz

Góral - 27 minut temu, *.play-internet.pl @Czaro: i co w związku z tym, my sprzedajemy zawodników po 5-6 milionów, czyli tacy zawodnicy jak oni kupują to u nas teoretycznie już grają. Problem leży w zarządzaniu. odpowiedz

Doru - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kogo to obchodzi, jak i tak odpadną jak zawsze przy pierwszym przeciwniku :) odpowiedz

Rzeszów i okolice Warszawy - 30 minut temu, *.spokonet.com @Doru: jeśli legia odpadła w pierwszej rundzie to chyba inne eliminacje ogladalism odpowiedz

PND - 2 godziny temu, *.94.134 W tym roku, przygodę z pucharami kończymy już w lipcu odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.inetia.pl @PND: w sumie jak co roku ;-) odpowiedz

