Konferencja pomeczowa

Vuković: Pokazaliśmy charakter

Sobota, 29 lutego 2020 r. 22:30 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): To były ważne trzy punkty. Kiedy gra się z rywalem, który jest tuż za plecami, to ranga tych punktów jest odrobinę większa. To było zasłużone zwycięstwo. Mogliśmy ten mecz rozstrzygnąć wcześniej i wygrać go, nie martwiąc się o to do ostatnich chwil. Mając jednak jednobramkową zaliczkę, to nie pamiętam, aby nasi rywale mieli jakieś klarowne okazje. Nie zawsze jednak wygrywa się wysoko.



Przede wszystkim najważniejsze było osiągnięcie celu. Pokazaliśmy charakter i umiejętności, które sprawiają również, że kibiców na naszym stadionie jest coraz więcej. Przed nami jeszcze daleka droga do świętowania. W Legii nikogo nie powinno interesować pierwsze miejsce na tym etapie sezonu. Wielkie gratulacje dla drużyny za ten mecz. Teraz przed nami szybka regeneracja przed spotkaniem z Lechią.