Probierz: Legia wygrała zasłużenie

Michał Probierz (trener Cracovii): Analizowaliśmy Legię grającą u siebie. Wiedzieliśmy, że strzela tutaj dużo goli, dlatego zmieniliśmy ustawienie. Chcieliśmy zablokować atuty naszych rywali. Z boiska nie wyglądało to może najlepiej, ale większego zagrożenia do momentu z rzutem rożnym nie było. Potem mieliśmy zaplanowane zmiany, które miały pomóc nam wygrać. Popełniliśmy jednak przy pierwszej bramce prosty błąd. Przy drugim trafieniu również... W sumie w dwóch meczach z Legią popełniliśmy cztery kardynalne błędy. W drugiej połowie dobrze zaczęliśmy. Kilkukrotnie mieliśmy dobre szanse, których nie potrafiliśmy wykorzystać. Ogólnie trzeba jednak przyznać, że Legia wygrała zasłużenie.

Rambo - 6 minut temu, *.centertel.pl W końcu w miarę normalna wypowiedź. Tak, byliśmy lepsi. odpowiedz

ANTYBERG - 12 minut temu, *.centertel.pl Pajac! Mam nadzieję , że nikt nigdy nie wpadnie na pomysł żebyś był trenerem Legii! odpowiedz

Zlb82 - 17 minut temu, *.t-mobile.pl Panie Probierz przecież piłka nożna to gra błędów!!! Czym ich mniej tym lepsza gra i wyniki. To jest proste. Popelniliscie więcej błędów i w plecy. LEGIA WARSZAWA!!! odpowiedz

Japa - 39 minut temu, *.chello.pl Nie płacz i pier...... króleszczaka !!! odpowiedz

Szmu(L)ki - 41 minut temu, *.play-internet.pl O jakich okazjach on bredzi? Bo karnego to im Legia sama sprezentowała... odpowiedz

KuchyKing - 42 minuty temu, *.play-internet.pl jakie oni mieli sytuacje poza karnym? Całkowicie zdominowaliśmy ten śmieszny klub,a Probierz miał warto,że się 4 nie skończyło. odpowiedz

Rafix - 42 minuty temu, *.chello.pl Oni stracili wsztstkie bramki po błędach za to strzeżelili po koronkowej akcji nad którą pracowali cały tydzień po tysiącu analiz jak gra Legia odpowiedz

Wolfik - 31 minut temu, *.mm.pl @Rafix: Super podsumowanie taktyki wielkiego stratega i analityka Probierza Michała. odpowiedz

Ante Rukavina - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Jasna sprawa że byliśmy lepsi.Minimalna porażka w waszym wykonaniu.

Legia miałą tyle sytuacji ze powinna wygrac min.4-1.Wiec Probierz nic mądrego nie powiedziałęs.Oprócz tego czerwona kartka dla Siplaka jak nic,oraz kara finasowa a takze zakaz grania do konca sezonu temu Siplakowi.Sedziego mieliscie po swojej stronie.Bo Marciniak niby miedzynarodowy,a dzis sedziował jak dziecko z Krakowa będąc pod wpływem amfy odpowiedz

Marek L - 45 minut temu, *.play-internet.pl Mocha naprawdę? odpowiedz

Fan - 46 minut temu, *.play-internet.pl Pep szacun, że nie odleciałeś w ocenie meczu. Pozdro odpowiedz

Bie /L /sko - 49 minut temu, *.master.pl Probierz pokaż mi jedna bramkę którą można by nazwac że padła po błędzie . Nie ma . Byliśmy lepsi. O k odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 42 minuty temu, *.211.128 @Bie /L /sko: Gole zazwyczaj padają po błędach, gdyby nikt ich nie popełniał to by goli nie było. odpowiedz

Zip - 38 minut temu, *.play-internet.pl @Bie /L /sko: 2:0 to przecie asysta gościa z craxy odpowiedz

Bie /L /sko - 32 minuty temu, *.master.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : wierny kibic zwycięskiej drużyny. Tak mówią trenerzy drużyny przegranej odpowiedz

