Antolić: Sezon się jeszcze nie skończył

Niedziela, 1 marca 2020 r. 01:49 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Od początku meczu przejęliśmy kontrolę nad piłką. Dominowaliśmy i stwarzaliśmy sytuacje. Uważam, że była to jedna z najlepszych pierwszych połów w naszym wykonaniu w tym sezonie - powiedział po meczu Domagoj Antolić.



- Wykonaliśmy duży krok, ale sezon się jeszcze nie skończył. Teraz nie jest moment by rozmawiać o mistrzostwie. Idziemy krok po kroku. W Ekstraklasie wszystko może się wydarzyć. Mamy fajną przewagę i będziemy starali się grać tak jak do tej pory. W każdym meczu staramy się grać to samo, oczywiście biorąc poprawkę na rywala.



- Cieszymy się, że nasz stadion jest naszą twierdzą. Wygrywamy wszystkie spotkania i kibice mogą być zadowoleni z naszej postawy.



- Jestem zadowolony ze strzelonej bramki, choć moim głównym zdaniem nie jest zdobywanie goli, a jak najlepsza gra dla drużyny i wypełnianie założeń trenera. Staram się to robić w każdym spotkaniu.



- Po bramce cieszyłem się tańcząc, bo dwa dni prze meczem nagrywaliśmy filmik dla kibiców - to było zabawne.



- Byliśmy przygotowani na to, że Cracovia będzie grała z kontrataku i nastawi się na obronę dziesięcioma zawodnikami. Mecz w Gdańsku na pewno będzie inny, a do tego mamy teraz niełatwy terminarz i mniej czasu na przygotowania.