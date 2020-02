W sobotę zbiórka krwi na trzy krwiobusy!

Serdecznie zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbędzie się w sobotę, 29 lutego na stadionie Legii Warszawa. Zbiórka będzie trwała w godzinach 9-14, a na Łazienkowską podjadą trzy autokary-krwiobusy, a nie dwa jak pierwotnie planowali organizatorzy. - Zachęcamy do zaplanowania sobie czasu i namawiania znajomych. Nie bądźmy obojętni, wielu potrzebujących czeka na Waszą krew! Widzimy się 29 lutego na Legii! - apelują Krewcy Legioniści. Dla krwiodawców przygotowane zostały następujące atrakcje: - klub Legia Warszawa przeznaczył dla krwiodawców z akcji bilety na mecz z Piastem Gliwice, który odbędzie się w niedzielę, 8 marca o godzinie 17:30 - krwiodawcy otrzymają piękne pamiątkowe podziękowania w formacie A4 za udział w akcji - Sekcja Koszykówki Legii przekazała dla krwiodawców 40 biletów na mecz z Arką Gdynia, który odbędzie się w piątek, 13 marca o godzinie 19:00. Spotkanie odbędzie się na Bemowie - PANDA, serwująca najlepsze zapiekanki w mieście, przekaże dla 100 krwiodawców vouchery na zapiekanki do odbioru na Bielanach. PANDA Przystanek Aspekt, Wólczyńska 23 PANDA Ratusz Bielany , Żeromskiego 29a - Pizza Pod Palmą z Al. Jerozolimskich 4 przekazała dla stu osób, które odda krew na naszej zbiórce, promocyjne kupony na pyszną pizzę za 1 PLN. Ponadto na Legię zostanie dostarczonych 10 gorących pizz, które rozlosujemy wśród obecnych na akcji krwiodawców. - podczas zbiórki dla krwiodawców zostaną przygotowane pyszne pączki ufundowane przez Cukiernię Karpatka z Góry Kalwarii oraz gorące napoje (kawa i herbata) - dwie wylosowane osoby otrzymają vouchery na usługę pełnego strzyżenia brody wraz ze stylizacją i pielęgnacją oraz konturowanie brzytwą u Grzecha w profesjonalnym zakładzie "Czarodziej Barber Shop" na Gocławiu. Ponadto wśród krwiodawców naszej akcji rozlosujemy vouchery na konsumpcję w następujących miejscach: - BONAppetit Restauracja, ul. Górczewska 224, Warszawa - Pizzeria Trentadue Wiązowna, ul. Boryszewska 1/2, 05-462 Wiązowna - Bar Swojski Kocioł, ul. Wolności 23, 05-220 Zielonka - Restauracja SOULSET ul. Górczewska, Warszawa - Restauracja meksykańska Rico Tex Mex, ul. Jana Pawła II, Warszawa - Pizza Bar VIADUCT al. 3 Maja 16/18a, 00-090 Warszawa - TUK TUK Thai Food, ul. Koszykowa 63, ul. Francuska 3 a, ul. Mokotowska 17, Warszawa Podczas naszej zbiórki będą obecni Dobrzy (L)udzie, od których będzie można nabyć gadżety. Dobrzy (L)udzie - kibice Legii dzieciom przygotowali dla naszych krwiodawców niespodziankę w postaci 50 swoich bajkowych kalendarzy. Jeżeli dopisze pogoda i zdrowie, to swoją obecnością zaszczyci nas kapitan AK wywodzący się z 6. Brygady Wileńskiej.

bep - 2 godziny temu, *.230.191 Fajna akcja i chętnie bym sie włączył, zanim dziabne przedmeczowego browara, ale te godziny słabo dostosowane do pory meczu. Zbiórka krwi kończy się o 14.00 a mecz o 20.00 sie zaczyna. Potem co, wracać do domu i za te parę godzin znów jechać na Ł3 na mecz? odpowiedz

ciekawski - 2 godziny temu, *.chello.pl @bep:



Zadam Ci pytanie... O której godzinie - według Ciebie - powinna być taka akcja?



spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem) - zalecenia ze strony RCKiK - ile czasu wytrzymasz na takim śniadanku? odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czy jezeli bede pierwszy raz to dostane jakas legitymacje na ktorej bedzie mozna dodawac kolejne oddania krwi?

Czy zostanie mi podana moja grupa krwi jeżeli jej nie znam? odpowiedz

KL - 4 godziny temu, *.183.52 @Kibic: Książeczkę otrzymuje się po drugim oddaniu krwi. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.chello.pl @KL: a to pierwsze oddanie gdzie jest zapisane? odpowiedz

Jan - 4 godziny temu, *.com.pl Czy książeczki będą wydawane? odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Jan: jakie książeczki? odpowiedz

Autor - 4 minuty temu, *.chello.pl @Kibic: te z pudła :) odpowiedz

