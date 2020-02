Vuković: Mam pomysł na Slisza

Piątek, 28 lutego 2020 r. 17:16 Woytek

- Od dłuższego czasu rozmawialiśmy w klubie o zawodnikach, którzy mogą być dla nas wzmocnieniem. Ostatnie dni to konkretyzacja tych wszystkich planów - mówi Aleksandar Vuković.



- Bartosz Slisz kończy obecnie testy medyczne i w ciągu kilku godzin ma zostać naszym nowym zawodnikiem. Bardzo się z tego powodu cieszę, jestem zwolennikiem tego transferu. Po meczu z Cracovią będzie więc w kadrze zespołu jeszcze jeden wartościowy zawodnik.



- Slisz jest niewątpliwie zawodnikiem, który profilowo i ambicjonalnie wpisuje się w to, jak od czerwca budujemy drużynę.



- Jaki mam pomysł na tego zawodnika? Prawa obrona (śmiech). Oczywiście mam swój pomysł, potrzebujemy go do rywalizacji w zespole. To gracz, którego bardzo dobrze go znamy i nie trzeba będzie na niego czekać. Jest gotowy do tego, by od razu wejść w rywalizację i grać. Na pewno będzie miał czas, żeby się zaaklimatyzować w drużynie i oswoić się w nowym klubem.