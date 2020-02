Probierz: Legia faworytem rozgrywek

Piątek, 28 lutego 2020 r. 17:56 źródło: cracovia.pl

- Legia jest zdecydowanym faworytem tych rozgrywek. Ostatnio wygrywa mecze u siebie bardzo wysoko. Nie chcę mówić, w czym jest najgroźniejsza, by nie ułatwiać zadania trenerowi Vukoviciowi. Mają bardzo wyrównaną kadrę i zawodników, którzy są doświadczeni. Musimy uczulić naszych graczy na presję, jaką wywołują kibice i zawodnicy Legii, często wymuszając faule. To będzie bardzo ważne w kontekście tego konkretnego spotkania - mówi Michał Probierz.



- W Gliwicach graliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem. Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, później spotkanie było równe. To był mecz, który - tak jak powiedziałem na konferencji - wygrał ten zespół, który wykorzystał niuanse taktyczne. Popełniliśmy błąd przy bramce, lecz później mieliśmy również swoje sytuacje. Teraz czeka nas ciężki bój w Warszawie. Wielu zapomina, że gramy kolejno z mistrzem i wicemistrzem Polski.



- Można tylko przyklasnąć transferowi Slisza do Legii. Oby takich transferów było jak najwięcej. Sztuką jest takich zawodników wyciągnąć, choć podejrzewam, że gdyby miał ofertę zagraniczną, to poszedłby za granicę.



- Nie zrobimy rewolucji po jednym przegranym meczu. Wszyscy zawodnicy są w treningu, poza kontuzjowanym Datkoviciem. Nie zagra również Kamil Pestka, który pauzuje za kartki. Na pewno nie położymy się przed Legią. Chcemy za wszelką cenę zneutralizować ich atuty. Grają bardzo agresywnie i potrafią stłamsić rywala. Analizujemy to, ale nie jesteśmy w dołku po jednym meczu, przegranym z mistrzem Polski.