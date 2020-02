Kursy na mecz Legia - Cracovia

Sobota, 29 lutego 2020 r. 08:20 Woytek

Siedem ligowych zwycięstw z rzędu Legii u siebie znajduje odzwierciedlenie w szacunkach bukmacherów. Kurs na zwycięstwo "Wojskowych" z wiceliderem to 1,65, a na to, że krakowianie wywiozą z Łazienkowskiej trzy punkty aż 5,5.



Specjaliści Fortuny spodziewają się co najmniej dwóch goli w sobotnim meczu. My jednak spodziewamy się twardej postawy ze strony gości i niewykluczone, że o wyniku zadecyduje jedna bramka. Kurs na dokładny wynik 1-0 dla Legii to 6,6, a na 0-0 kurs 11.



Ostatnie mecze Legii z Cracovią:

02.09.2019 - Cracovia 1-2 Legia

20.04.2019 - Legia 1-0 Cracovia

17.02.2019 - Legia 0-2 Cracovia

02.09.2018 - Cracovia 0-0 Legia

24.02.2018 - Cracovia 0-0 Legia