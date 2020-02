Oficjalnie

Slisz piłkarzem Legii!

Piątek, 28 lutego 2020 r. 21:19 Wiśnia, źródło: Legia.com / Legionisci.com

Bartosz Slisz został w piątek nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Stołeczny klub zapłacił Zagłębiu Lubin kwotę odstępnego za 20-letniego pomocnika, która wynosiła ponad półtora miliona euro. Slisz będzie grał w nowej drużynie z numerem 99. Kontrakt będzie obowiązywał do 31 grudnia 2024 roku.



- Jestem bardzo podekscytowany i myślę, że emocje będą mi jeszcze długo towarzyszyły. Pierwsze dni w Legii Warszawa są dla mnie bardzo ważne. Chcę się wkomponować w zespół jak najszybciej i mam pewność, że zostanę dobrze przyjęty. Nie mogę już się doczekać pierwszego meczu w nowych barwach - mówi Bartosz Slisz.



- Wierzę, że pozyskanie Bartosza Slisza będzie pod wieloma względami przełomowe. Cieszę się, że ta wyjątkowa transakcja dotyczy młodego polskiego piłkarza i odbywa się na rynku wewnętrznym. To pokazuje z jednej strony, że liga potrzebuje silnych klubów, które chcą stawiać na najzdolniejszych młodych zawodników, a z drugiej jak ważna jest rola takich klubów jak Zagłębie Lubin, które konsekwentnie i mądrze stawiają na szkolenie - Nie ma lepszej drogi do poprawy poziomu Ekstraklasy niż rozwój rynku wewnętrznego i tworzenie warunków do tego, aby młodzi polscy piłkarze nie wyjeżdżali zbyt wcześnie za granicę. Bartosz Slisz w Legii będzie miał nie tylko możliwość dalszego rozwoju sportowego, ale zdobędzie też bezcenne doświadczenie walki o najwyższe cele i oswoi się z presją z tym związaną. Jestem pewien, że zyska na tym nie tylko Legia, ale także cała polska liga, a co najważniejsze, sam zawodnik i jego dalsza kariera - mówi prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski na łamach oficjalnej strony Legii.



- Bartosz jest zawodnikiem, który ma styl i profil defensywnego pomocnika, czyli dokładnie taki, jakiego chcieliśmy pozyskać. To piłkarz o bardzo wysokim poziomie inteligencji piłkarskiej, świetny i szybki w czytaniu gry, bardzo skuteczny w działaniach defensywnych. Wiemy, że jest w stanie przebiec w trakcie meczu ponad 13 kilometrów na dużej intensywności, można więc powiedzieć, że wykonuje tzw. mrówczą pracę dla całego zespołu. Potrafi również zapewnić większą swobodę zawodnikom ofensywnym, jednocześnie zabezpieczając nas przed utratą bramki. Ma możliwości, by zostać naszym kluczowym ogniwem. Muszę też dodać, że przy okazji transferu do Legii, bardzo spodobała mi się jego otwartość, charakter i ambicje. Widać jego determinację w zdobyciu tytułów z naszym klubem i rozwijania się jako piłkarz w naszych barwach. Cieszę się, że okienko transferowe zostało zaplanowane tak, że dokonane wcześniej transfery wychodzące z klubu pozwoliły wzmocnić kluczową pozycję dla budowy naszego zespołu - mówi dyrektor sportowy Radosław Kucharski.





