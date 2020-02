Mioduski: Wierzę, że pozyskanie Slisza będzie przełomowe

- Wierzę, że pozyskanie Bartosza Slisza będzie pod wieloma względami przełomowe. Cieszę się, że ta wyjątkowa transakcja dotyczy młodego polskiego piłkarza i odbywa się na rynku wewnętrznym. To pokazuje z jednej strony, że liga potrzebuje silnych klubów, które chcą stawiać na najzdolniejszych młodych zawodników, a z drugiej jak ważna jest rola takich klubów jak Zagłębie Lubin, które konsekwentnie i mądrze stawiają na szkolenie - powiedział prezes Dariusz Mioduski po oficjalnym potwierdzeniu transferu. - Nie ma lepszej drogi do poprawy poziomu Ekstraklasy niż rozwój rynku wewnętrznego i tworzenie warunków do tego, aby młodzi polscy piłkarze nie wyjeżdżali zbyt wcześnie za granicę. Bartosz Slisz w Legii będzie miał nie tylko możliwość dalszego rozwoju sportowego, ale zdobędzie też bezcenne doświadczenie walki o najwyższe cele i oswoi się z presją z tym związaną. Jestem pewien, że zyska na tym nie tylko Legia, ale także cała polska liga, a co najważniejsze, sam zawodnik i jego dalsza kariera - mówi prezes na łamach legia.com.

Kris - 40 minut temu, *.207.171 racja odpowiedz

Cinek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No właśnie może zmierza wszystko do normalizacji. Akurat popieram w 100 %. Poczekajmy jeszcze parę lat ze4, 5,6 i z naszej akademii będą Asy..... Tak sobie wymarzyłem odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jeszcze Moder z Lecha,typ ma kopyto. odpowiedz

L57 - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten gracz to melodia przyszłości, zakup przewidziany na korzyści finansowe w przyszłości.

Co pan zrobił, żeby realnie wzmocnić zespół przed rundą wiosenną. Wynik sportowy jest nieważny ??? odpowiedz

Leo - 3 godziny temu, *.orange.pl Czyli trzeba się oswajać z tym, że Martins zacznie pakować walizeczki odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Leo: byćmoże zacznie. Ale póki co oswój się z tym, że odszedł Cafu. odpowiedz

ben - 3 godziny temu, *.24.91 Miodulski, jakie środki zabezpieczające w temacie meczu z Cracovią zostały podjęte z uwaga na #koronawirus? Co pan zrobił w tym temacie? odpowiedz

(L)o(L)o - 3 godziny temu, *.inetia.pl @ben: Facet, weź lód na czoło , albo pójdź na ryby czy na grzyby. Jak już panikujesz to też zakup rolek może pomóc psychicznie. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.centertel.pl @ben: to ty się masz zabezpieczyć sam a nie ktoś za ciebie. Jak się boisz to siedź na dupie w chałupie... odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co z Agrą i Obradovicem? Nie można ich pogonić ? odpowiedz

floyd - 3 godziny temu, *.chello.pl Gówno bysmy zrobili gdyby mnie kwota odstępnego zapisana w kontrakcie Slisza... Gdyby jej nie było, prezes Zagłębia krzyknął by taką cenę, że Dariusz w życiu by nie zapłacił. Nikt nie rozumie tego, że piłkarz zanim wyjedzie za granicę, powinien się chociaż trochę otrzaskać w lepszym klubie, a nie lecieć na Zachód przy pierwszej lepszej okazji. Kapustka, Żurkowski, Reca itp itd... odpowiedz

Ktos - 2 godziny temu, *.plus.pl @floyd: Legia też w ten sposób traciła piłkarzy. Nie zawsze klub może zapisać wysoką kwotę odstępnego, do tego musi być zgoda piłkarza. Tak więc pewnie to nie ostatni taki zakup. A wszystko to ku chwale Legii... odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ktos: nic nie zrozumiałeś... odpowiedz

