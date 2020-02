PLK

Legia Warszawa 90-83 MKS Dąbrowa Górnicza

Sobota, 29 lutego 2020 r. 16:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali na Bemowie Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 90-83. Jest to bardzo ważne zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" w kontekście walki o utrzymanie w lidze, bowiem MKS miał przed tym starciem tyle samo punktów na koncie. Było to pierwsze spotkanie Legii pod wodzą nowego trenera Wojciecha Kamińskiego.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w Szczecinie w niedzielę, 8 marca o godzinie 15:00.



Pierwszą kwartę lepiej rozpoczęli goście, wychodząc na prowadzenie 6-2. Po pięciu minutach Legia wyrównała na 10-10, a następnie po trafieniach Michalaka i Duksea wyszła na prowadzenie 15-10. Przez dwie minuty gospodarze utrzymywali tę przewagę (19-14), ale w samej końcówce ją roztrwonili, a dwie sekundy przed końcem trójka Harrisa dała prowadzenie MKS-owi 25-24.



Zła tendencja utrzymała się przez całą drugą kwartę, którą goście ostatecznie wygrali aż ośmioma punktami i "Zieloni Kanonierzy" do szatni schodzili przegrywając 37-46.



Po przerwie goście odskoczyli na 12 punktów, ale następnie rozpoczęło się mozolne odrabianie strat przez podopiecznych Kamińskiego. Legionistom udało się zniwelować przewagę do pięciu oczek.



Ostatnie dziesięć minut to dalsza pogoń Legii. Na 7 i pół minuty przed końcem udało się doprowadzić do remisu 62-62, a po trójce i trzech celnych wolnych Michalaka wyjść na prowadzenie 70-64! Następnie po stracie MKS-u za trzy punkty rzucił Kowalczyk i przewaga urosła do 9 punktów. To nie było ostatnie słowo gospodarzy, którzy dwie minuty przed końcem odskoczyli na 13 punktów (79-66). Do końca Legia kontrolowała przebieg gry, celnie wykonywała rzuty wolne po faulach rywali i wygrała 90-83.



PLK: Legia Warszawa 90-83 MKS Dąbrowa Górnicza

Kwarty: 24-25, 13-21, 18-14, 35-23



Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

23. M. Michalak 32 (4)

10. K. Dukes 25 (4)

15. A. Linowski 13

31. M. Milovanović 10

8. F. Matczak 2

---

7. S. Kowalczyk 5 (1)

19. P. Nowerski 3

18. M. Konopatzki 0

77. J. Nizioł 0

84. P. Kuźkow 0

25. K. Pinder -



MKS Dąbrowa Górnicza [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

21. F. Put 25 (7)

0. T. Holder 19

31. B. Douvier 15

15. M. Fraser 4

10. P. Śmigielski 0

---

24. J. Watts 15 (1)

34. D. Harris 5 (1)

5. M. Piechowicz 0

22. F. Bigaj -

33. K. Dawdo -

77. R. Chorab -



Komisarz: Wojciech Imiołek

Sędziowie: Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak, Tomasz Szczurewski



widzów: 1200



