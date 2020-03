Bór Regut 1-14 Legia Warszawa

W meczu 16. kolejki II ligi futsalu rozegranym w Celestynowie Legia Warszawa wygrała z Borem Regut 14-1. Jest to jedenaste zwycięstwo "Wojskowych" w dwunastym meczu w tym sezonie. Do końca rozgrywek pozostały dwie kolejki. Kolejny mecz, który najprawdopodobniej zadecyduje o ostatecznej kolejności w tabeli, Legia rozegra w niedzielę, 8 marca o godzinie 20:30. Rywalem będzie Zdrowie Garwolin. Spotkanie odbędzie się w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18. Wstęp darmowy - zapraszamy! II liga: Bór Regut 1-14 (1-4) Legia Warszawa Bramki dla Legii: Olaf Wójtowicz (2), Tomasz Doliński (2), Mateusz Gliński, Mateusz Łysik, Michał Zalewski, Adam Grzyb, Paweł Tarnowski (2), Krzysztof Jarosz (3), Łukasz Krupnik

Lebaid - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo chłopaki. Same pogromy. Ewidentnie liga wyżej to minimum :) odpowiedz

