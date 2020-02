Sparing: Legia II Warszawa 1-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki

W sparingowym spotkaniu Legia II Warszawa zremisowała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-1. Do przerwy warszawianie przegrywali 0-1 po tym jak w 44 minucie Wojciecha Muzyka pokonał Krystian Pomorski. W 69. minucie do wyrównania doprowadził Kamil Orlik. Sparing: Legia II Warszawa 1-1 (0-1) Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 - 44' Arkadiusz Ciach 1-1 - 69' Kamil Orlik Legia II: Muzyk (46' Kochalski) - Niski (39' Konik), Mosór, Grudziński, Obradović - Orlik (82' Skibicki), Łakomy, Waniek (78' Kisiel), Segura (63' Neuman), Agra (70' Sobiecki) - Praszelik Świt (skład wyjściowy): Niezgoda - Cuch, Kamiński, Drwęcki - H. Michalik, Pomorski, Basiuk K. Wiśniewski, Milašius - Maciejewski, A. Ciach

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.