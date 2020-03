20813 kibiców stawiło się na Łazienkowskiej w sobotę by wspierać "Wojskowych". Poniżej możecie obejrzeć film z oprawą i film z dopingiem. Zapraszamy!

kubica - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl ładnie tam tych rac naodpalali :D elegancko! odpowiedz

Tajemniczy klient - 7 godzin temu, *.orange.pl Jedna z lepszych opraw. Klasyczna. Konkretna. Brawo! odpowiedz

Zlb 82 - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl Mistrzem Polski jest Legia... odpowiedz

News⚽️Legia - 14 godzin temu, *.02.net @Zlb 82: ...Legia!Najlepsza!Jest!...... odpowiedz

Rafał N. - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Zlb 82:

...Legia najlepsza jest... odpowiedz

