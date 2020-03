Gwilia: Nie możemy oglądać się na rywali

Sobota, 29 lutego 2020 r. 23:50 Maciej Frydrycg, źródło: Legionisci.com

- W pierwszej połowie kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Następnie mieliśmy zły początek drugiej połowy, ale musimy być gotowi na każdą taką sytuację. Najważniejsze są trzy punkty i jedziemy dalej - powiedział po meczu Walerian Gwilia.



- Mamy sześć punktów przewagi nad Cracovią, ale nie możemy oglądać się na rywali. Teraz musimy kontynuować naszą grę i skupić się na kolejnych spotkaniach. Wszystko jeszcze przed nami. Możemy grać jeszcze lepiej. Jak będziemy walczyć dla siebie, drużyny i kibiców, to wszystko będzie dobrze.



- Każdy chce grać w pierwszej jedenastce, ja także robię co mogę, by grać. Trafiłem w poprzeczkę, w sumie powinienem ustrzelić hat-tricka, ale najważniejsza jest drużyna. Zawsze mam pretensje do siebie, chcę więcej i lepiej.



- Cracovia jest drużyną, która walczy w każdym meczu. Dziś także spodziewaliśmy się tego z ich strony, ale sami zagraliśmy dobry mecz i fajną piłkę.