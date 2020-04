28. urodziny Wszołka

Czwartek, 30 kwietnia 2020 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W czwartek 30 kwietnia 28 lat skończył Paweł Wszołek, który urodził się w 1992 roku w Tczewie. Zawodnik trafił do Legii we wrześniu ubiegłego roku przenosząc się z Queens Park Rangers. Do tej pory dla stołecznego klubu rozegrał 18 meczów, w których strzelił 6 goli.



Z okazji urodzin życzymy Pawłowi przede wszystkim zdrowia, ale również dobrej formy sportowej, którą wierzymy, że zaprezentuje zaraz po powrocie na ligowe boiska. Sto (L) at!