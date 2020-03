Wieteska: Przed nami ciężkie spotkania

Niedziela, 1 marca 2020 r. 00:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Jeszcze sporo kolejek zostało do końca sezonu. Nawet w tym tygodniu możemy roztrwonić naszą aktualną przewagę. Przed nami ciężkie spotkania, do których musimy podejść z pełnym zaangażowaniem. Jeśli nasze nastawienie będzie takie jak w ostatnich meczach, to powinniśmy odnieść sukces - powiedział po spotkaniu z Cracovią Mateusz Wieteska.



- Cracovia nie stworzyła sobie żadnej stuprocentowej sytuacji. Wykorzystali rzut karny, a następnie grali sporo piłek na walkę. Myślę, że większość spotkania mieliśmy pod kontrolą i zasłużenie wygraliśmy - dodał.