25. kolejka Ekstraklasy: ŁKS przełamał złą passę, Legia odskakuje

Arek - 10 minut temu, *.tpnet.pl Pięknie tabela teraz wygląda. odpowiedz

Po(L)ubiony - 18 godzin temu, *.chello.pl Teraz widać, że sprzedaż Buksy, była idiotycznym pomysłem. Ten facet, trzymał całą grę Pogoni, dość powiedzieć, że w dwóch naszych (przegranych !) meczach z nimi, załadował nam trzy bramki z pięciu, które straciliśmy. Zaraz okaże się, że zarobili 5 mln, a stracili 10. Mają chłopy głowy! odpowiedz

Mlbets - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony:



Jak to wyliczyles, że stracili 10?

Dla klubu takiego jak Pogon gra w KWALIFIKACJACH do europejskich pucharow to tylko strata. Z UEFA dostaną tyle co nic a trzeba wynająć stadion, bo u siebie przecież nikt im nie pozwoli grać, czy też jechać na wyjazd. odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.t-ipconnect.de @Po(L)ubiony: Pogoń ewidentnie odpuszcza mecze by nie załapać się do gry w kwalifikacjach do europejskich pucharow.Brak stadionu to raz.A dwa to wylosowali by jakis Azerbejdżan w pierwszej rundzie i to od razu rujnuje im budżet.Podróż daleka i droga.Po prostu im się to nie opłaca. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl @Mlbets: 10 mln - to oczywiście liczba z sufitu. Chodziło mi o to, że straty z tytułu kiepskiej gry, będą większe, niż zyski ze sprzedaży Buksy. odpowiedz

Pare zdań do Pogoni - 04.03.2020 / 00:19, *.tpnet.pl Pogoń , mobilizujcie Waszych piłkarzy , bo Pyry jednak coś tam grają i za chwilę stracicie szanse na puchary . Co się u Was do cholery dzieje ? Nie szkoda tracić takiej szansy ? Śląsk też nie odpuszcza , więc czemu Wasz trener nie potrafi ustawić drużyny przeciwko średniej Jagielonii ? Szkoda rezygnować z pucharów gdy to ostatni sezon łatwiejszego dostępu do Ligi Europy , jeśli dobrze rozumiem nadchodzące zmiany . Trzymajcie się . odpowiedz

Wolfik - 04.03.2020 / 00:45, *.mm.pl @Pare zdań do Pogoni: Od sezonu 2021/22 na Ligę Europy nie mamy szans z miejsc 2-3. Tylko MP po odpadnięciu z eliminacji do LM będzie miał tam szansę zagrać. odpowiedz

Pare z. do P. - 04.03.2020 / 00:55, *.tpnet.pl @Wolfik: Aha , dziękuję . No właśnie ... Dobrze że my w końcu mamy komfortową sytuację . Pozdro (L) odpowiedz

Gepetto - 23 godziny temu, *.chello.pl @Pare zdań do Pogoni: niby gdzie mieli by grać jak stadionu nie mają? Po drugie nie stać ich. Po trzecie dokończą budowę akademii i stadionu i wtedy będzie coś na poważniej przy tak zarządzanym klubie. No chyba, że kasa i znajomości to tu to tam i będzie Jaga dwa odpowiedz

Pare z. do P. - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @Gepetto: No możliwe , z tym że szanse lepiej wykorzystywać od razu , nie wiadomo jak będzie w następnym sezonie . Tylko my (L) gramy zawsze o mistrzostwo . Żal mi ich bo są ambitni . I wiadomo , znamy ich dobrze . odpowiedz

singspiel - 13 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: czyli wszystko sie zgadza. od sezonu 21/22 LKE, ale w najbliższym jeszcze LE odpowiedz

Yeti - 03.03.2020 / 23:14, *.vectranet.pl Wyniki zajefajnie układają się pod Legię, pasy przegrały, Pogoń też. Jeśli wygramy z szajsem to powiększymy przewagę do 9 pkt nad viceliderem. odpowiedz

Browar - 03.03.2020 / 23:56, *.mm.pl @Yeti: tzn ze trzeba grać na lechie... odpowiedz

Wolfik - 03.03.2020 / 22:54, *.mm.pl Ciekawe, czy Ci którzy swojego czasu widzieli Probierza za sterami Legii dalej wierzą, że facet cokolwiek potrafi oprócz machania łapami przy linii i murowania bramki. Skowronek właśnie go przeżuł i wydalił.

Mam nadzieję, że jutro nasi wywiozą z Gdańska zwycięstwo i będą mieli prostą drogę do mistrzostwa. Konkurencji sami się wykruszają. odpowiedz

Arek - 03.03.2020 / 23:39, *.tpnet.pl @Wolfik: ja to się dziwię, po obejrzeniu tych derbów, że tylko 2:1 z nimi wygraliśmy. Ciency są, jak dupa węża. A gdyby tak udało się w Gdańsku będzie pięknie. odpowiedz

Gienek - 03.03.2020 / 20:22, *.vectranet.pl hanysy tradycyjnie wypięły poślady amice. Heh to już taka górnicza tradycja. odpowiedz

Walerek - 03.03.2020 / 08:44, *.netfala.pl Czyli dzisiaj o 20:30 będzie multiliga na C+ Sport? odpowiedz

Blitz - 03.03.2020 / 10:53, *.centertel.pl @Walerek: Chyba im dwójka sie gdzieś zagubiła. Na pewno będzie oddzielnie gdzieś odpowiedz

Jakub - 03.03.2020 / 08:09, *.t-mobile.pl Czy ktoś z Władysławowa wybiera się we środę do Gdańska na mecz? Jeżeli tak to chętnie się dołączę. Proszę o informację. Będę wdzięczny. Pozdrawiam Serdecznie Wszystkich Kibiców Legii mieszkających na Pomorzu. We Władysławowie pełno napisów sławiących Legię np. 100%LEGIA. Pozdrawiam Serdecznie Jakub z Warszawy obecnie na urlopie we Władysławowie. odpowiedz

Szczota - 03.03.2020 / 23:14, *.play-internet.pl @Jakub: śmieszne, hehe. odpowiedz

Pędziwiatr - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jakub: Betonie idź sobie szukać prowokacji i podpuchy gdzie indziej. odpowiedz

Jakub - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Pędziwiatr: Sam jest Pan Betonem. Żadnej prowokacji i podpuchy nie szukam. Po prostu jestem aktualnie na urlopie bez samochodu i jeżeli byłaby taka możliwość to chętnie wybrałbym się na dzisiejszy mecz do Gdańska, a tak pewnie tylko przed TV. Pozdrawiam Serdecznie. odpowiedz

Pędziwiatr - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jakub: Akurat tak się składa że jestem z Pomorza i będę na tym meczu. Walisz to ogłoszenie pod bodajże drugim już postem. Jakbyś był choć ciut był obyty w wyjazdach i sprawach kibicowskich - to byś wiedział że nie powinno się takich rzeczy wypisywać na komentarzach. Trzeba było przed urlopem o tym pomyśleć i znaleźć kontakt z kim trzeba. odpowiedz

