Plus lutego: Walerian Gwilia

W lutym legioniści rozegrali cztery mecze z: Jagiellonią Białystok, Rakowem Częstochowa, ŁKS-em Łódź i Cracovią Kraków. W każdym spotkaniu plusa otrzymał od nas Walerian Gwilia , za to aż pięciu piłkarzy miało o jedną pozytywną ocenę mniej. Całe zestawienie poniżej. Walerian Gwilia - 4 Domagoj Antolić - 3 Jose Kante - 3 Michał Karbownik - 3 Luquinhas - 3 Radosław Majecki - 3 Marko Vesović - 2 / 1 Andre Martins - 1 Tomas Pekhart - 1 Mateusz Wieteska - 1 Igor Lewczuk - 1 / 1 Arvydas Novikovas - 1 / 1 Maciej Rosołek - 1 / 1 Paweł Wszołek - 1 / 1

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

;-) - 03.03.2020 / 18:18, *.chello.pl Молодец Гвиля! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.