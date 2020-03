Historyczna ciekawostka: 29 lutego

29 lutego w kalendarzu pojawia się niezwykle rzadko, bo (z pewnymi geograficzno-matematycznymi wyjątkami) jedynie raz na cztery lata. To główny, ale nie jedyny powód, przez który bardzo trudno doszukać się tej daty w piłkarskim terminarzu. Spotkania rozgrywane w drugim miesiącu roku to chleb powszedni naszych rodzimych rozgrywek zaledwie od kilkunastu lat.



W przeszłości zarówno ligę, jak i macierzyste puchary wznawiano z reguły dopiero w marcu. Jeśli dodamy do tego kwestię szczęścia, by data ta wypadła w weekend, to spotkanie Legii z Cracovią stanowi niezwykle rzadki wyjątek historyczny w dziejach naszego klubu.



Czy jednak faktycznie ta ostatnia sobota była jedynym przypadkiem w historii, kiedy Legia rozegrała swój oficjalny mecz? Okazuje się, że nie. W sezonie 1975/1976, w którym „Wojskowi” zajęli ostatecznie ósmą lokatę, pierwszy pojedynek rundy wiosennej wypadł w niedzielę 29 lutego. Legioniści zmierzyli się wówczas przy Łazienkowskiej z Lechem Poznań, którego pokonali 2-0 po bramkach Tadeusza Nowaka i Jana Pieszki.







Historia spotkań Legii rozegranych 29 lutego:



Sezon 1975/1976

Legia Warszawa 2-0 (1-0) Lech Poznań

1-0 - 34' Tadeusz Nowak (głową)

2-0 - 85' Jan Pieszko



Sezon 2019/2020

Legia Warszawa 2-1 (2-0) Cracovia Kraków

1-0 - 20' Domagoj Antolić

2-0 - 44' Walerian Gwilia

2-1 - 51' Sergiu Hanca (karny)