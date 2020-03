Bezpośrednią transmisję z meczu Lechia Gdańsk - Legia Warszawa przeprowadzą stacje Canal+ Sport i TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Piotr - 2 godziny temu, *.111.202 Obym sie mylil z wyscigiem zolwi. Jestem w szoku 9 pkt. Moze ktos sprawdzic kiedy Legia miala 9 pkt przewagi. CWKS Legia Warszawa odpowiedz

MatWij - 2 godziny temu, *.orange.pl Vesovic jak zwykle pajacuje, oby to sie źle nie skończyło... odpowiedz

MatWij - 2 godziny temu, *.orange.pl Nic dodać nic ująć. Novikovas to karykatura piłkarza. Od transferu jeden lub dwa przyzwoite mecze, reszta to porażka. Kuchy KING nakrywa go czapką ;) odpowiedz

Robin1916(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No w końcu miernota usiadła tam gdzie jego miejsce i niech tam długo długi siedzi odpowiedz

Robin1916(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaki on jest h.... Ręce opadają oglądając jego popisy. On ma dar umie sam siebie okiwać dosłownie. Czy Vuko nie widzi jaka to miernota???? odpowiedz

WojtasBB - 3 godziny temu, *.mm.pl Rzeczywiście, tak słabego indywidualnie meczu nie pamiętam. Novikovas powinien na dlugo usiąść na lawie. Ostatnio drażnil tak Ojaama odpowiedz

Robin1916(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Co w tej drużynie robi szanowny Pan grajek Novikowas????? Przecież to jest jakiś dramat co on WYPRAWIA. odpowiedz

WojtasBB - 3 godziny temu, *.mm.pl Na ten autokar Lechii to warto by wpuścić Pekharta, bo tam nie ma kto do glowek skakac oprocz Jose odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Vuko zdejmij tego padalca Novikovasa! Na razie przewaga jest ale brak zaskoczenia. Szajs postawił autobus w polu karnym a Legia nie ma pomysłu na zaskoczenie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl Do tej pory broniłem Novikovasa, ale dziś przeciągnął strunę. Tragedia. Musiał oczywiście faulu na Wszołku przy główce, nie zauważył. Kopa w achillesa Luquiego - także. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Co robi Novikocavs w Legii ... dramat

Ani prędkości, ani dryblingu, zero odpowiedz

Mistrz - 4 godziny temu, *.centertel.pl Obstawiłem za 100zł na Legie odpowiedz

NAS - 4 godziny temu, *.80.146 macie jakieś linki co działają za granicą? odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @NAS : mam. odpowiedz

NAS - 4 godziny temu, *.80.146 @Krzeszczu: A byłbyś tak miły mi podesłać bo nie wiem jak to ogarnąć. To dla mnie nowa sytuacja. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.centertel.pl @NAS : zobacz na DRHTV odpowiedz

Piotr - 4 godziny temu, *.111.202 Wyscig zolwi po mistrza czas zaczac. odpowiedz

Jaro - 5 godzin temu, *.plus.pl Czy weszli już kibice Legii odpowiedz

