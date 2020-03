Vuković: Takiego meczu się spodziewałem

Aleksandar Vuković (trener Legii): Zdobyliśmy kolejne 3 bardzo ważne punkty. To był mecz, jakiego się spodziewałem, czyli z drużyną bardzo dobrze zorganizowaną w obronie. Bronią się całym zespołem i trzeba dużo cierpliwości i koncentracji, żeby w akcjach ofensywnych nie narazić się na groźne kontrataki. W pierwszej połowie była tylko jedna taka sytuacja, ale i tak nic groźnego się nie wydarzyło. Jestem zadowolony z tego, jak drużyna zagrała pod względem taktycznym. Na minus trochę nerwowych sytuacji, kilka niepotrzebnych stałych fragmentów, ale wiem, że moi piłkarze mieli dużą chęć, by odnieść zwycięstwo, a to powoduje faule, które nie do końca mają sens. - Nie ukrywam zadowolenia z tego, że tabela wygląda jak wygląda, ale nie można z tego wyciągać wniosków, że to jest najsilniejsza Legia jaka może być. Silna Legia nie ma przewagi 9 punktów w tabeli na 12 kolejek przed końcem, ale zdobywa mistrzostwo. Swoją siłę musimy udowodnić na koniec sezonu. Nie możemy stracić koncentracji, bo każda drużyna jest w stanie z nami wygrać, wykorzystać to, jeśli ją zlekceważymy. Nawet gdy gramy dobry mecz, możemy przegrać z każdym. - Paweł Wszołek jest w bardzo dobrej dyspozycji, dużo daje drużynie, a dzisiaj szczególnie. Jego profesjonalizm, osobowość i wartość są niekwestionowane. Nawet po meczach, kiedy inni uważają, że zagrał słabo, ja nie mam wątpliwości.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

ereste - 1 godzinę temu, *.chello.pl również się podepnę, że Novikovas niestety na dzień dzisiejszy robi za najsłabsze ogniwo w obecnej Legii... Jeszcze chyba nie do końca "wpasował" się w mentalność drużyny. To nie Białystok, że wystarczy być ponad kolegów prezentując przeciętne umiejętności. Całokształt wygląda elegancko, w końcu gramy futbol 2 kroki przed resztą... jak nie więcej. Widać w końcu ten respekt rywali i zagubienie jak przychodzi się zmierzyć z WIELKĄ Legią. odpowiedz

Endo - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Ja jestem ciekawy tych wszystkich którzy chcieli zwolnić Vuko czy dzisiaj są w stanie przeprosić i przyznać się do błędu. Co do Novikowasa fakt obecnie uważam ze jest jednym z najsłabszych ognie ale uważam ze ma bardzo duży potencjał i trener musi go ułożyły a ob musi zapieprzac na treningu bo już nie jest gwiazda jak w Jadze a jednym z wielu i musi wejść na wyższy poziom i oby to udowodnil odpowiedz

PrzemoL - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Endo: Ja nie mam problemów z przyznaniem się :) Tak, nie dawałem szans Vuko, żeby dotrwał do końca wakacji. Nie miałem żadnej wiary w niego. Już na koniec zeszłego roku przyznałem się do błędnej oceny i braku wiary, bo już wtedy wyglądało to obiecująco. Mam nadzieję, że czujesz się teraz lepiej :)

Ale, żeby nie było tak różowo - to ciągle jest tylko nasza liga. Puchary zweryfikują, czy to, co stworzył Vuko, ma jakąkolwiek rację bytu, czy nie. Bo nie oszukujmy się, ekstraklapa to dno i takie mecze jak dzisiejszy, z taką przewagą, powinny być, w naszym wykonaniu, codziennością, w tej marnej lidze. Tak więc, wygląda to dobrze, ale właśnie - nic jeszcze nie wygraliśmy, wszystko możemy przegrać, a i o grę w pucharach będzie koszmarnie ciężko (tego nowego nie liczę, bo jeśli przyszłoby nam tam grać, to powinniśmy się wstydzić, że bierzemy udział w europejskich pucharach dla upośledzonych). odpowiedz

Lviz - 58 minut temu, *.chello.pl @Endo: Powtarzasz moje słowa... odpowiedz

Maciej - 30 minut temu, *.supermedia.pl @PrzemoL: już z Rangersami widać było poprawę i pomysł na grę, nie wiele brakło byśmy grali w LE, teraz wydaje się, że po tytule Mistrzowskim mamy autostradę do 4 rundy LE. Jeśli znacząco nie uszczupli nam się kadra, a Mioduski bedzie robić przemyślane transfery na poziomie Slisza to moze być dobrze. Wyglada na to, że transfery Pekharta i Cholewiaka to dobre uzupełnienie składu. A Slisz bedzie tym wzmocnieniem odpowiedz

Kibic - 26 minut temu, *.84.166 @PrzemoL: A jak będiziemy się czuć nie kwalifikując się nawet do tych rozgrywek? odpowiedz

To już nie jest racjonalne myślenie, to jest polskość. - 20 minut temu, *.coucou-networks.fr @PrzemoL:

"to tylko nasza liga.

ma jakąkolwiek rację bytu, czy nie.

ekstraklapa to dno

marnej lidze

nic jeszcze nie wygraliśmy,

wszystko możemy przegrać

pucharach będzie koszmarnie ciężko

powinniśmy się wstydzić

europejskich pucharach dla upośledzonych"



Jeżeli powtórzysz 300 razy, że czekolada to gówno to w końcu zaczniesz się krzywić jedząc :) . Przeraża mnie to, że w Polsce jest tyle osób które nie potrafią powiedzieć nic dobrego nawet jeżeli wszystko się układa i na wszelki wypadek ponarzekają sobie, żeby nie było że nie narzekali jakby na szczęście nie wyszło.



A może po prostu lepiej polubić swój klub i się tego nie wstydzić przed samym sobą? Nie lepiej powiedzieć:

transfery z ostatnich okienek już w dużej części fajnie się sprawdziły a może być jeszcze lepiej

w końcu realizowane są szumne zapowiedzi sprzed kilku lat o "filozofii" budowania drużyny

Legia gra w piłkę

Legia ma wyniki

Trener wie co robi

Zawodnikom się chce

Sytuacja finansowa się poprawiła a jakość drużyny nie spadła

Patrząc na politykę transferową można spodziewać się, że Legia nie zostanie drastycznie osłabiona w następnym okienku a transfery które zostały zrobione teraz, zaprocentują najpewniej w eliminacjach do europejskich pucharach i szanse na nie wydają się być dużo większe niż w zeszłych latach.



Ale przecież mozna napisać "ekstraklapa" "wuefista" i pójść spać z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. odpowiedz

Anty Novikovas - 1 godzinę temu, *.plus.pl Sorry, ale Novikovas to najbardziej irytujący dziś piłkarz Legii. Wszystkie decyzje złe. Niechlujność, samolubność, dramatyczny 1 na 1... Oby jak najrzadziej w wyjściowej 11-stce. Mecz nie był piękny, gra nie porwała, ale najważniejsze 3 punkty, tabela wygląda niesamowicie. odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mistrzu Prowadź! Na Tron! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Vuko - po Stokowcu chyba nie spodziewałeś się niczego innego niż "autobus"? :) odpowiedz

Wojtas za malo THC - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Mistrzu. taktykę masz w ... wszedzie... Gdyby nie Twoja spostrzegawczość to od 25 kolejek nie zauważyłbym ze każdy przeciwnik stawia autobus albo gra z kontry na pendolino. Moim zdaniem tylko trener Piasta Waldemar Formalik miał do tej pory pomysł na grę przeciwko Legii. Oczywiscie moge sie mylic w kazdym aspekcie... to tylko moje zdanie.

odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Wojtas za malo THC : Trochę się Kolego mylisz. Nie każdy przeciwnik i nie chodzi mi o grę przeciwko Legii tylko o fakt, jak gra nasz dzisiejszy przeciwnik pod wodzą rzeczonego człowieka.



Co do gry przeciwko Legii, to było kilka spotkań "otwartych". Chociażby ostatni mecz z Rakowem. Nawet ŁKS cokolwiek próbował. Albo Górnik. Lechia nie zagrała nic. NIC. Odsyłam do statystyk meczowych. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.