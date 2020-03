Konferencja pomeczowa

Stokowiec: Tylko na tyle było nas stać

Środa, 4 marca 2020 r. 23:08 Mishka, źródło: Legionisci.com

Piotr Stokowiec (trener Lechii): Tylko na tyle nas było dziś stać. Przed meczem mówiłem, że warunkiem do skutecznego wyniku jest niepopełnianie prostych błędów, ale niestety ich nie uniknęliśmy. Pierwsza bramka to ewidentny nasz błąd. Legia była lepsza, szczególnie w ofensywie. Była kreatywna, stwarzała sytuacje. My dobrze się broniliśmy, ale w ofensywie mało było konkretów, strzałów, gry na połowie przeciwnika. Na nic więcej nie było nas stać. Myślami jestem już przy kolejnych spotkaniach. Nastroje nie są dobre, ale trzeba też docenić Legię, bo zagrała dobry mecz i była drużyną lepszą.