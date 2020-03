Z Gdańska z tarczą!

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Michał Gajda

Techniczny: Paweł Malec



M. - 59 minut temu, *.inetia.pl Bravo Vuko . I gdzie sa Ci hejterzy ??



VUKO Vuko Vuko Vuko odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Arvydas dzięki za wypełnienie poleceń czyli prób działania na szkodę Legii.Trochę za bardzo przejaskrawiłeś swoje działania ale nadal jesteśmy z Tobą.

Grupa Dywersantów.... odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dobry mecz Legii, szkoda tylko, że nie został rozstrzygnięty dużo wcześniej przy takiej przewadze. Jedynie Novikovas fatalnie, reszta na plus. odpowiedz

Aa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Novikovas jak Kuchy tylko że on był jednak lepszy odpowiedz

StefQ - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Aa: Nie żartujmy z poważnych rzeczy. Kuchy był o niebo lepszy. Temu nawet bieganie koło nie wychodzi odpowiedz

sprite - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Aa: on czyli który był lepszy ? odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Deklasacja tylko nie podparta odpowiednia iloscia goli. Bo 2 gole przy tej przewadze, w tym jeden w ostatniej akcji, to nie do pomyslenia... Lechia byla w grze do 96 minuty. I to moze niepokoic. Jeden farfocel i bylby remis... tym bardziej ze sie bawili tam po 90 minucie obroncy Legii i prawie doszlo do tragedii, czyli utraty bramki. odpowiedz

Maka - 1 godzinę temu, *.plus.pl @atmosferic:

Obecnie taką Lechie leje top trzy ligi Luksemburgu, o Dudenlage nie wspomnę

Legia jest najlepsza w tej kaszanej lidze

ale czy na Europe starczy? Potrzeba transferu ala Odidja czy Nikolić. odpowiedz

Maka - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z taką formą Legia zniszczy Ligę Mistrzów

1/8 cel minimum. odpowiedz

przega - 1 godzinę temu, *.mm.pl Podoba mi się Pekhart, dobrze kontroluje piłkę, mimo niewielu minut które dostaje zawsze coś pokaże, dzisiaj z trudnej pozycji zdołał oddać mocny strzał, obroniony ale w wyszło, że to asysta :)

Brawo LEGIA! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl "...- Najbardziej jesteśmy skoncentrowani na tym, co mamy do zrobienia na boisku. Mamy swój plan na mecz z Legią" - oto wypowiedź geniusza "polskiej myśli szkoleniowej" w osobie trenera (???) Stokowca. Nie wiem, ile myślał nad tym planem, pewnie długo. I wymyślił - Kuciaka na bramce i 10 obrońców. Zaskoczył tym również swojego obrońce - Mladenovicia, który w przerwie meczu wypalił: "dzisiaj gramy defensywnie". Po tych słowach prawie spadłem z fotela :).



Za cały komentarz niech posłużą liczby. Strzały na bramkę:19:3 dla Legii, strzały celne (o ile dobrze pamiętam) 6:0. Lechia została zgnieciona. I tylko żal, że Kante nie zamknął meczu wcześniej. Brawo, brawo, brawo!!! odpowiedz

Mistrz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wolfik: to posłuchaj co Nalepa z Arki powiedział w przerwie odpowiedz

Arek - 40 minut temu, *.tpnet.pl @Wolfik: masz rację. Żal, ale mi się podobała gra Kante, mimo nie strzelonych sytuacji. Znowu skuteczność się kłania, ale i tak było dobrze. No i te 9 pkt, przewagi, od razu lepiej się robi. odpowiedz

Wolfik - 13 minut temu, *.mm.pl @Arek: Gdyby wszystko chciało wpadać....ale i tak jest super :). Pozdrawiam! odpowiedz

maf20 - 2 godziny temu, *.orange.pl Novikovas - niech i będzie irytujący, ale potrafi zrobić różnicę, przedryblować, dobrze dograć i uderzyć z dystansu. Tacy zawodnicy powinni tu grać. Od czasów Magica myślałem, że nie ujrzę już dominującej Legii, ale na szczęście się myliłem. T O T A L N A supremacja. Nikt mnie nie przekona, że było inaczej. Farta miał Kuciak i tyle. Oby tak dalej. Antolic - Gvilia - Luqinhas rozwalają system.

VUKO to twoja zasługa. Pudel też się broni... odpowiedz

Pan - 1 godzinę temu, *.mm.pl @maf20: gdzie ty go widziałeś dobrze dryblującego odpowiedz

Szyszko - 1 godzinę temu, *.chello.pl @maf20: chyba mylisz numery na koszulkach bo on nie ma nic wspólnego z robieniem różnicy czy dobrymi dryblingami odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ćwiczyć decyzyjnosc. Dochodzą do 16 i kombinują lewo prawo klepka A uderzyc nie ma kto. Cud że Wszołek wykorzystał sytuacje sam na sam. Novikovas też bezmyslny. odpowiedz

eduardo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Andreas : szklanka zawsze do polowy pusta co? wiecej optymizmu chlopie odpowiedz

matus007 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Powoli można mówić, że jest szansa na powrót do europejskich pucharów od 2017 roku. Brawo Legia !!!! odpowiedz

Malik - 1 godzinę temu, *.plus.pl @matus007:



Będzie 1/8 ligi mistrzów, dopiero z Liverpoolem przegrana po dogrywce. odpowiedz

dezet - 2 godziny temu, *.chello.pl Novikovas dramat! Zero ambicji! To jest Legia, a on chyba nie wie co to znaczy! odpowiedz

Tomek Mokotów - 2 godziny temu, *.chello.pl Solidny mecz pod kontrolą. Generalnie Legia nie dała Lechii pograć. To nie była słaba dyspozycja Lechii, to była walka i to wygrana.

Za to Novikovas to V Kolumna. Za dwie akcje z rzędu przy samolubnych próbach strzałów powinien wreszcie wylądować w rezerwach.

No i Vesovič... żenujące zachowanie takie jak symulka po uderzeniu w twarz Mladenovica nie przystoi graczowi Legii.

Jak prowokujesz to walcz do końca, pokaż, że masz jaja. Wstyd... odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gra dobra, nic tylko się ciszyć. Ale jestem ciekawa czy Novikovas ma jakieś kwity na Vukovicia. Litwin to typowy jeździec bez głowy, mnóstwo strat, złe decyzje. Jak dla mnie gość odstaje od reszty. Nie rozumiem dlaczego konsekwentnie wybiega w pierwszym składzie. odpowiedz

Lviz - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ewelina: Ewela Novikovas chciał się wykazać, narzekał, że nie chce być tym drugim, więc dostał kilka szans... poniosło gościa i gołym okiem na chwilę obecną widać, że mu nie wyszło... teraz będzie ława i chyba jego koniec w tej drużynie. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje i owacje na stojąco z #Polska z #Warszawa. Dziękuję Legia odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Ślisz bardzo ładnie wybił piłkę Flavio po kiksie Wieteski, który zagrał poza tym błędem, bardzo dobrze. Niestety Novikovas nie nadaje się do Legii i piszę to nie bez żalu, bo uważałem jego przyjście za wzmocnienie. Dobry mecz, jak na przeciwnika który gra defensywnie na własnym boisku. Cenne punkty. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl No to 9 pkt przewagi:-) Całkowita kontrola meczu do 80 minuty, już wtedy powinno być 3/4:0, a tak trochę nerwówki i happy end ;-) LEGIA MISTRZ!!!!! odpowiedz

Micha - 2 godziny temu, *.14.27 Z meczu na mecz coraz lepiej

Metoda małych kroków działa bardzo dobrze.

Szkoda mi Novikovasa. Chłop ma potencjał, ale się pali. Czekam cierpliwie na jego przełamanie. Przyjdzie taki moment, że będziemy z niego zadowoleni tak jak z Kante. odpowiedz

Robin1916(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Można powiedzieć iż do 80 minuty ok później nerwowa końcówka ale 3 punkty dopisane i mistrz coraz bliżej.

Szanowny Panie Novikowas to się nawet na lawske nie powinien łapać bo tylko miejsce będzie blokować dla innych To co ten chłop wyprawia to dramat jakis on umie sam siebie okiwać. Nawet Vuko jak poszedł po rozum do głowy i go zmienił to chyb mu na palcach wyliczył co i ile razy wyprawiał więc niech chłop spróbuję moze w rezerwach.

I zaśpiewajmy płacz Kuciak płacz zrobiła się płaczka jakich mało odpowiedz

Mietek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo chłopaki ! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kante fajnie pracuje na boisku ale brak mu skutecznosci.Novikovas i Vesovic do wymiany. Reszta pracuje jak w szwajcarskim zegarku. odpowiedz

RAfix - 2 godziny temu, *.chello.pl Na gorąco:

-Super zmiana Cholewiaka, wszedł, walczył i wywalczył.

-Majecki elektryczny biznes roku z jego sprzedażą

-Slisz jeszcze nieśmiało, jedna piłka elegancka

-Vuko dobre zmiany i pierwszy skład. Pisałem już komentarz że przy braku Martinsa fajnie było by zagrać odważnie swoją ofensywną grę i grać Antolic, Gwilia i Luquintas

-Novikovas jak on mnie irytuje!!! On gra swoje mecze. Trzeba szukać kogoś na skrzydło.

-Karbownik jak na swój wiek odważnie, odpowiedzialnie i robiący różnice. W porównaniu do Novikovasa, ciekawy jestem czy dostanie powołanie do reprezentacji.

odpowiedz

mat - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Znów Antolic mega mecz. Kante jest nieoceniony. On gra zawsze pierwszego obrońcę i wraca się po piłkę. Wietes parę razy się '"obciął" jak zawsze, ale bez konsekwencji. Oczywiście kilka "agresorów" się włączyło, ale nie ma bólu. Gdyby weszło wcześniej na 2-0 nie byłoby tematu. Novikovas bez komentarza. odpowiedz

Korne(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Oby tak dalej to nie tylko mistrzostwo ale i Europa na wiosnę bedzie odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Korne(L): Kuba to Ty wariacie z Włoch? odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.orange.pl Najważniejsze 3 punkty reszta do analizy bo jest co odpowiedz

olo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mecz wygrany i chyba to najważniejsze odpowiedz

