Wszołek: Każdy ciężko zapracował na wygraną

Środa, 4 marca 2020 r. 23:53 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Strzelony gol mnie cieszy, ale najważniejsze jest zwycięstwo i dobra gra całego zespołu. Widać, że każdy na to ciężko pracował. Mogę się tylko cieszyć, że dołożyłem do tego wszystkiego małą cegiełkę. Patrzymy teraz do przodu. Skupiamy się już na najbliższym przeciwniku - powiedział po meczu z Lechią Paweł Wszołek



- Do odpowiedniej formy zawsze trochę brakuje. Nie chcę szukać usprawiedliwień, ale wiadomo jak to wyglądało na obozie, na którym choroba mnie rozłożyła. Brałem antybiotyki, a nie pamiętam kiedy wcześniej mi się to zdarzyło. Miałem trochę pecha, ale z każdym dniem czuję się lepiej i wracam do dobrej dyspozycji - dodał pomocnik.