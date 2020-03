Oceny legionistów za mecz z Lechią

Najwyższą notę za występ w środowym meczu z Lechią Gdańsk przyznaliście Pawłowi Wszołkowi. Jego występ oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Niemal wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali pozytywne noty. Jedynie grę Arvydasa Novikovasa oceniliście na 2,7. W sumie oceniało 911 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,1. Wszołek 4,9 Antolić 4,7 Gwilia 4,6 Luquinhas 4,6 Kante 4,5 Karbownik 4,3 Vesović 4,2 Cholewiak 4,1 Jędrzejczyk 4,1 Majecki 4,0 Wieteska 4,0 Pekhart 3,7 Slisz 3,6 Novikovas 2,7

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W rundzie mistrzowskiej Arvydas pokaże klasę. odpowiedz

Gdzie są hejterzy KuchegoKinga? - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mieliśmy KuchegoKinga - grającą legendę Legii (200 goli i asyst dla Legii) to hejterzy hejtowali i doprowadzili do odejscia. No to macie teraz pokrakę Nowikowasa co to 200 goli i asyst nie będzie miał nawet jakby grał do setki. odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.tktelekom.pl @Gdzie są hejterzy KuchegoKinga?:



Jakby Kucharczyk umiał grać to by miał ich ze 400. A, że Novikovas jeszcze gorszy to tego nie zmienia. Poza tym kij z liczbami, wbrew przysłowiu kłamią - można sobie nabić statystyk na lamusach, podać do gościa, co sam sobie wypracował bramkę, dobić do pustaka.



Kucharczyk to drewno i nadawał się na zmiennika kogoś wartościowego na mecze z dolną połową tabeli i w Pucharze Polski. Szybki i umiał uderzyć, tyle z jego umiejętności.



Z resztą w Rosji pokazuje jaka z niego gwiazda. odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wydaje mi się,że Pekhart zasłużył na nieco wyższą notę,mimo tylko kilkunastu minut obecności na boisku.To dzięki jego" potrójnemu bombardowaniu"

bramki Kuciaka,piłka trafiła pod nogi Cholewiaka i ten dopełnił formalności. odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Prawie wszyscy rozegrali świetne spotkanie. Prawie, bo pan pokraka Novikovas jak zwykle był najgorszy na boisku. Czy on naprawdę musi grać w podstawowym składzie? Ba, czy on w ogóle musi grać?! odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.lukman.pl @Legionista: Myślę, że w następnym meczu już go nie będzie w wyjściowym składzie. Vuko był porządnie poirytowany. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Pab(L)o: Też uważam że trener da mu odpocząć od gry i da czas na przemyślenia. Co więcej stawiam że Novikovas przez najbliższe dwa mecze nie podniesie się nawet z ławki, a jak się podniesie to tylko po to żeby się rozgrzać ale na boisko nie wejdzie odpowiedz

Kujawiak - 4 godziny temu, *.plus.pl Novikovas 2.7? Jak ktoś dał mu więcej niż 2 to chyba nie oglądał meczu. odpowiedz

