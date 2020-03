NSŚ: Derby Tirany i Belgradu

+ dodaj komentarz

Posłuchajcie ciapatych z Cassablanci. Tak to brzmi, jak się śpiewa melodyjnie, a nie drze ryja. Podobnie to brzmi jak się posłucha trybun w Argentynie, czy nawet Anglii.



Nie jest to moja domorosła filozofia, widzimisię, lecz czyste prawo akustyki, że jeśli śpiewa kilka osób, to śpiew wyda się głośniejszy i zrobi silniejsze wrażenie, jeśli będą śpiewać czysto, mniej ważne jest to, czy głośno - fale dźwiękowe będą się na odpowiednich częstotliwościach nakładać i przez to wzmacniać, a jak śpiewa osobno każdy sobie, to się dźwięki nawzajem mogą tłumić, pomijając, że jest to kakofonia. A też oczywistym jest, że jak sie drze ryja to gorzej z melodią.



Jeszcze inna sprawa, że jak się mecz dowolnej polskiej drużyny ogląda i się przebije pojedynczy wokal jakiegoś kibica, to się tego słuchać nie da - co jest moim zdaniem spowodowane podejściem do lekcji muzyki w szkołach. Kończy się to tym, że disco-polo robi karierę.



Ktoś powie, że u Wyspiarzy ch...j, nie atmosfera, bo przeważnie siedzą pikniki i śpiewy są okazjonalne - zgoda, ale jak już zaśpiewają, to robi to wrażenie, a u nas jest męczący głowę tumult.



U wyżej wymienionych ludzie śpiewają, bo lubią, robią to dla własnej przyjemności, a u nas jest "mobilizacja, żeby pokazać kto tu rządzi". Nie rozumiem tego, że kogoś trzeba namawiać do śpiewania, ja jak szedłem na Żyletę to sam z siebie chciałem się drzeć jak najmocniej, po to na nią szedłem.



Z jednej strony tańsze bilety ściągają masę przypadkowych ludzi, ale z drugiej, tak ludzka psychika działa, że jak jest napinka, to się zabawy odechciewa. Moim zdaniem główna przyczyna, że nasz doping marnuje swój potencjał leży w nieodpowiednim podejściu do prowadzenia go.



Sporo osób narzeka na monotonny i męczący repertuar. Ja lubię lecący przez kilkanaście minut Hit z Wiednia, wprowadza to w fajny stan transu, ale też z tego co rozmawiam z kolegami, to ja jestem trochę wyjątkiem. Na plus prawdopodobnie by wyszło odpuszczenie sobie z długością piosenek transowych (krótkich z niewielką ilością słów) i częstsze przeplatanie ich piosenkami z jajem typu "chociaż ciężki jest czas". Z resztą dawno nie powstała żadna dłuższa piosenka. Skoro w latach 90 funkcjonowały to tym bardziej w czasach internetu można pokusić się o nowe.



Osobiście też zawsze wnerwiało mnie śpiewanie np W tramwaju jest tłok po dwa razy. Zawsze jest to motywowane, bo za pierwszym razem było za cicho. No to trochę jakby aktor na scenie w teatrze odegrał scenę dwa razy, bo za pierwszym mu nie wyszło. Amatorka.



W dodatku osoby decyzyjne mają lipne podejście "my tu rządzimy więc będzie jak my chcemy", a potem narzeka się, że ludziom się nie chce śpiewać. Odkąd pamiętam maglowane są do porzygu piosenki mające po 5 słów i których wszyscy mają dość, ale oni się jarają nimi jak dzieci, patrz "Ole, ola" kilka lat temu, teraz "nie poddawaj się" której śpiewanie przy prowadzeniu jest ośmieszające. Ale nie, oni są alfa i omega, a jak Ci nie pasuje, to spi...alaj na Konwiktorską. Całe szczęście dowodzą tylko darciem ryja, a nie instytucją publiczną.



Liczę na to, że osoby decyzyjne kiedyś pójdą po rozum do głowy i przemyślą to, o czym wyżej napisałem. Nie, nie na zasadzie "ale ten BRL dobrze napisał, teraz zrobimy wg jego wskazówek", tylko, że w końcu sami z siebie to zrozumieją.

