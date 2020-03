Martins nie zagra, Karbownik zagrożony

Komentarze (6)

varsovian - 6 godzin temu, *.orange.pl Karbo niech się wykartkuje dzisiaj, żeby był zwarty i gotowy na Lecha! odpowiedz

Rafix - 9 godzin temu, *.chello.pl Ciekawe czy Vuko zagra bardziej ofensywnie z Gwilia i Antoliciem a przed nimi Luquinhas, czy od poczatku zobaczymy nowego Sliza czy moze jakis wymysł np. z Astizem na defensywnym. odpowiedz

Sputnik 44 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Rafix: Antolic chyba w tym meczu nie zagra, Boże chroń przed Astizem, najpewniej więc Sliż chociaż na wkomponowanie się tak naprawdę nie miał czasu... odpowiedz

Rafix - 4 godziny temu, *.chello.pl @Sputnik 44: jednak odważnie ofensywnie zagramy. To dobrze. Gramy swoje. odpowiedz

Czaj - 9 godzin temu, *.plus.pl Jedzą mistrz świata łokci odpowiedz

Asdf - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Czaj: Łokieć, kolano... ale Panie sędzio odpowiedz

