Na stadionach: Konfidenckie domino

Wtorek, 10 marca 2020 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu rozegrano dwie kolejki ligowe - nie wszystkie mecze odbyły się z udziałem kibiców gości, ale przynajmniej po stronie gospodarzy na żadnym ze stadionów nie zabrakło publiczności. Inaczej będzie w najbliższych tygodniach, bowiem już ogłoszono, że wszystkie imprezy powyżej 1000 osób odbywać się będą przy pustych trybunach z powodu koronawirusa.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku pojawili się fani Legii, którzy do Gdańska pojechali w 1000 osób. Pozostałe liczby wyjazdowe w ekstraklasie wyraźnie słabsze, czego najlepszym przykładem jest wizyta Piasta przy Łazienkowskiej w... 30 osób. Liczniej na wyjazdach pokazali się m.in. fani Widzewa w Łęcznej oraz GKS-u Katowice w Elblągu, jak również Ruch w Lubinie.



Opraw na stadionach tym razem było niewiele. Jedną z nielicznych zaprezentowali fani Wisły Kraków, którzy później podziękowali firmie Nowak Mosty, która okazała się... jej sponsorem. I chociaż prezentacja nie wyglądała źle, to takie działanie na pewno nie spotka się ze zrozumieniem w światku kibicowskim.



Inna z prezentacji pokazana została na derbach Krakowa przez Cracovię. W tym przypadku ultrasi Wisły piali z zachwytu, kiedy ogłaszali przechwycenie projektu lokalnego rywala. "Pasy" wiedząc o tym, zdecydowały się na pokazanie choreografii... uderzającej w wiślaków ("Konfidenckie domino"). Oprawy przygotowali także kibice Olimpii Elbląg, GKS-u Katowice, Igloopolu, Górnika Konin oraz Wigier Suwałki.



Kibice Lecha, którzy wynieśli oprawę pozostawioną przez fanów Lechii w niedoszłym depozycie, zostali zatrzymani na podstawie monitoringu stadionowego. A przed nami seria gier przy pustych trybunach.



Ekstraklasa - 26. kolejka:



Korona Kielce - ŁKS Łódź (350)

Na ciekawe pod kątem walki o utrzymanie w ekstraklasie poniedziałkowe spotkanie udała się przyzwoita grupa łodzian, ok. 350 osób. W sektorze gości wywieszona została flaga "Rycerze Wiosny" oraz liczne transparenty z pozdrowieniami do więzienia. Na trybunach łącznie 4,6 tys. fanów.



Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (247)

Kibice Pogoni, wspierani przez Kotwicę (40), przyjechali do Bełchatowa na mecz z Rakowem w 247 osób, z czterema flagami.



Arka Gdynia - Wisła Płock (110)

Około 4 tys. widzów na trybunach. Arkowcy po meczu mobilizowali piłkarzy do walki na całego o utrzymanie ich klubu w ekstraklasie. Wisła Płock przyjechała w ponad 100 osób, z dwiema flagami. Prowadzili sporadyczny doping.



Legia Warszawa - Piast Gliwice (30)

Bardzo skromna grupa kibiców Piasta przyjechała w niedzielę do Warszawy. W sektorze gości wywiesili jedną, niewielką flagę. Na trybunach ponad 18,5 tys. fanów. Legioniści mocno "cisnęli" sędziemu Przybyłowi, który w pierwszych minutach spotkania pokazał czerwoną kartkę zawodnikowi gospodarzy.



Górnik Zabrze - Cracovia (0)

Około 9 tys. fanów pojawiło się na meczu w Zabrzu. Młyn bez problemów pomieścił się na dolnej kondygnacji. Fani Cracovii do Zabrza nie przyjechali.



Wisła Kraków - Lech Poznań (-)

Ponad 24 tys. fanów na stadionie przy Reymonta. Sektor gości pozostał pusty, z powodu zakazu wyjazdowego dla lechitów za mecz z Lechią. Gospodarze zaprezentowali oprawę, na którą środki finansowe uzyskali od jednego ze sponsorów. W młynie TS-u pojawiła się kartoniada "Reymonta" oraz transparent "Nasze miejsce na ziemi, tego czas nigdy nie zmieni".



Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (-)

Spotkanie bez przyjezdnych, z powodu zakazu wyjazdowego dla Lechii za mecz w Poznaniu. Fani Zagłębia wywiesili transparenty odnoszące się do działaczy - "Prezes - Żabol, Zarząd - Legia, Nadzór - Lechia. A gdzie Zagłębie?" oraz "Chłopik - pracujesz dla Zagłębia, nie dla Legii".



Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (-)

Przyzwoity młyn białostoczan na spotkaniu ze Śląskiem. Na trybunach łącznie 7,5 tys. fanów. Kibiców Śląska brak.



Ekstraklasa - 25. kolejka:



Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (1000)

Legioniści przyjechali do Gdańska pociągiem specjalnym w 1000 osób, w tym Olimpia (90) i Zagłębie (3). W sektorze gości wywiesili 11 flag. Po stronie gospodarzy słaba frekwencja, poniżej 13 tys. widzów. Zaprezentowali chorągiewki.



Piast Gliwice - Arka Gdynia (200)

Nikłe zainteresowanie meczem w Gliwicach, gdzie na trybunach zebrało się niewiele ponad 3 tys. fanów. Arka wspierana przez Polonię Bytom stawiła się w ok. 200 osób i z trzema flagami.



Wisła Płock - Raków Częstochowa (118)

Fatalna frekwencja na meczu w Płocku i skromny młyn Wisły. Raków przyjechał w 118 osób, z jedną flagą i dwoma transparentami.



Śląsk Wrocław - Korona Kielce (65)

Koroniarze na wyjazdowym meczu ze Śląskiem pojawili się w ok. 65 osób, z dwiema flagami i transparentem. Gospodarze z przyzwoitym młynem jak na mecz w środku tygodnia o godzinie 18. Frekwencja na całym stadionie na poziomie 6 tys.



Cracovia - Wisła Kraków (-)

Derby Krakowa rozegrano bez udziału kibiców gości, a wszystko za sprawą klubu z Kałuży, który domagał się od wiślaków bardzo wysokiej kaucji przed meczem oraz mocno ograniczył liczbę biletów dla Białej Gwiazdy. Pasy z licznym młynem i oprawą, którą wcześniej rozkminili wiślacy, a jako że nie mieli możliwości wejścia na stadion rywala, pochwalili się "przechwyconymi" ultra planami w Internecie. Cracovia zaprezentowała podwieszaną sektorówkę, transparent "Extra Cracoviam non est Vita", chorągiewki w barwach oraz piro. Druga z prezentacji nawiązywała do sytuacji wśród kibiców lokalnego rywala - sektorówka przedstawiała "Konfidenckie domino" z ksywami wiślaków, którzy poszli na współpracę z policją.



Lech Poznań - Górnik Zabrze (-)

Słaba frekwencja na stadionie w Poznaniu - trochę ponad 8 tys. widzów i mocno przerzedzony młyn "Kolejorza". Fanów Górnika brak, z powodu zamknięcia sektora gości na trzy mecze - taką decyzję podjął poznański klub po spotkaniu z Lechią.



ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin (-)

Ponad 4,7 tys. widzów na meczu. Kibiców gości brak, z powodu braku sektora.



Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (-)

Niewiele ponad 2,5 tys. widzów na trybunach w Szczecinie. Młyn Portowców bardzo skromny. Z powodu braku sektora, brak przyjezdnych.



I liga:



Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn (78)

Stomilowcy wspierani na tym wyjeździe przez ŁKS Łomża (11), Rakowa (7) i Polonię Bydgoszcz (1). Wywiesili cztery flagi.



Odra Opole - GKS Bełchatów (70)



Wigry Suwałki - Olimpia Grudziądz (45)

Kibice obu drużyn zasiedli wspólnie, tworząc 350-osobowy młyn. Zaprezentowali flagi na kijach i transparent z nazwami obu klubów.



Miedź Legnica - Chojniczanka Chojnice (30)

Przyjezdni z jedną flagą.



Niższe ligi:



Górnik Łęczna - Widzew Łódź (480)

Długo nie było wiadomo, czy spotkanie odbędzie się z udziałem publiczności. Ostatecznie w Łęcznej pojawiło się 480 fanów RTS-u z czterema flagami. Gospodarze wspierani przez Chełmiankę (35).



Olimpia Elbląg - GKS Katowice (429)

Katowiczanie w bardzo dobrej liczbie na tym wyjeździe. Wywiesili transparent "Pierwsza, druga, trzecia liga to nieważne dla nas jest", nad którym machali flagami na kijach i odpalili trochę pirotechniki. Olimpia z transparentem "Historia, którą tworzyły pokolenia", nad którą odpalili kilkanaście rac oraz z transparentami "1945 i 2020".



Zagłębie II Lubin - Ruch Chorzów (350)



Igloopol Dębica - Polonia Przemyśl (158)

Kibice Polonii wspierani na tym wyjeździe przez Stalówkę (55), Stal Rzeszów (17), Ładę Biłgoraj (10) i Wisłę Kraków (1). Gospodarze zaprezentowali flagi na kijach, trochę piro i słabej jakości transparent "Wszyscy razem po wielki Igloopol".



Skra Częstochowa - Elana Toruń (150)

Elanowcy na wyjeździe w Częstochowie pojawili się w 150 osób, w tym Ruch (60) i Widzew (4).



Motor Lublin - Chełmianka Chełm (120)

Wojewoda zamieszał, najpierw podając informację, że mecz odbędzie się bez publiczności, później jednak cofając tę decyzję. Chełmianka na ten bliski wyjazd przyjechała w 120 osób i z czterema flagami.



Izolator Boguchwała - JKS Jarosław (65)





Wyjazd tygodnia: 1000 fanów Legii w Gdańsku

Oprawa tygodnia: Choreo Wisły na meczu z Lechem oraz Cracovii na derbach z Wisłą



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



