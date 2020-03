Liga Narodów: Polska zagra z Holandią, Włochami i Bośnią i Hercegowiną

W Amsterdamie odbyło się losowanie Ligi Narodów. W dywizji A Polska została przydzielona do grupy 1, w której zmierzy się z Włochami, Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Faza grupowa turnieju odbędzie się we wrześniu, październiku i listopadzie tego roku. Czterej zwycięzcy grup w Dywizji A awansują do turnieju finałowego, który został zaplanowany na czerwiec 2021 roku. Dywizja A Grupa 1: Holandia, Włochy, Bośnia i Hercegowina, Polska Grupa 2: Anglia, Belgia, Dania, Islandia Grupa 3: Portugalia , Francja, Szwecja, Chorwacja Grupa 4: Szwajcaria, Hiszpania, Ukraina, Niemcy Mecze grupowe Ligi Narodów odbywać się będą jesienią 2020 r. (3-5 września, 6-8 września, 8-10 października, 11-13 października, 12-14 listopada, 15-17 listopada), a turniej finałowy (półfinały i finał) - w dniach 2-6 czerwca 2021 r. na terenie jednego z finalistów. Terminy meczów Polaków: Kolejka 1 04.09. godz. 20:45 Holandia - Polska Kolejka 2 07.09. godz. 20:45 Bośnia i Hercegowina - Polska Kolejka 3 08.10. godz. 20:45 Polska - Włochy Kolejka 4 11.10. godz. 20:45 Polska - Bośnia i Hercegowina Kolejka 5 14.11. godz. 20:45 Włochy - Polska Kolejka 6 17.11. godz. 20:45 Polska - Holandia

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

floyd - 03.03.2020 / 18:55, *.chello.pl To my nie spadliśmy rok temu z tej dywizji A...? odpowiedz

Rafix - 03.03.2020 / 19:07, *.chello.pl @floyd: spadliśmy ale Boniek zagadał i zmienili ilość drużyn w grupie w dywizji A z 3 na 4. Dzięki temu przy zielonym stoliku awansowalismy. Coś jak spaść z ekstraklasy a potem wykupić licencje drużyny która nadal gra w ekstraklasie i grać dalej :) odpowiedz

danielsku - 03.03.2020 / 19:08, *.tpnet.pl @floyd:

nie bo specjalnie dla nas i Niemcow powiększyli dywizje A :)) odpowiedz

smok - 03.03.2020 / 19:09, *.vectranet.pl @floyd: spadliśmy, ale IV Rzesza też spadła więc poszerzono dywizję odpowiedz

floyd - 03.03.2020 / 19:16, *.chello.pl @Rafix: dzięki za inf. A tak na marginesie, to potrzebne te rozgrywki jak Lechowi gablota na puchary... z tego co pamiętam to zwycięzca awansuje na EURO, na które nie awansować normalnie to trzeba by być niedorozwiniętym. odpowiedz

Legia Mistrz 2020 - 03.03.2020 / 22:07, *.55.28 @Rafix:

Raczej tak jak załatwić sobie europejskie puchary w koszykówce nie zajmując odpowiedniego miejsca. odpowiedz

xxc - 7 godzin temu, *.master.pl @floyd: uwazaj uwazaj... oby cie nasza reprezentacja narodowa nie zaskoczyla ;) odpowiedz

floyd - 5 godzin temu, *.chello.pl @xxc: oj bardzo bym chciał przyjacielu...;) ale uważam że pod kierunkiem Brzęczka nic się niestety dobrego nie wydarzy. pozdr odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.