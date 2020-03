6-8.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 6 marca 2020 r. 06:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej piłkarze Legii podejmować będą Piast - kobiety mogą kupić tańsze bilety na to spotkanie. Bezpośrednio po meczu przy Ł3 zachęcamy do wspierania naszych futsalistów, którzy o 20:30 zagrają w hali przy ul. Gładkiej z zespołem Zdrowie Garwolin. Koszykarze zmierzą się na wyjeździe z Kingiem Szczecin.



Rozkład jazdy:

07.03 g. 15:00 GKS Jastrzębie - Radomiak Radom

07.03 g. 17:00 Olimpia Elbląg - GKS Katowice

07.03 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Puszcza Niepołomice

07.03 g. 18:30 AZ Alkmaar - FC Den Haag

08.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - Broń Radom [Ząbki]

08.03 g. 15:00 King Szczecin - Legia Warszawa [kosz]

08.03 g. 17:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice

08.03 g. 20:30 Legia Warszawa - Zdrowie Garwolin [futsal, ul. Gładka 18]



Rozgrywki ligowe w ramach CLJ U-18, U-17 i U15 wznowią najstarsze drużyny Akademii.



06.03 g. 10:00 Asseco Arka Gdynia U-20 - Legia Warszawa U-20 [kosz, Katowice]

07.03 g. 08:30/10:30 Mecz o 5. lub 7. miejsce na MP U-20 [kosz, Katowice]

07.03 g. 10:00 Legia Warszawa U-12 - Polonia Warszawa U-12 [kosz, ul. Redutowa 37]

07.03 g. 11:00 Lech Poznań 08 U12 - Legia U12 [Poznań, ul. Bułgarska 17]

07.03 g. 12:00 Legia U17 - UKS SMS Łódź 03 [CLJ U-17][ul. Łazienkowska 3]

07.03 g. 12:15 Arka Gdynia 02/3 - Legia U18 [CLJ U-18][Gdynia]

07.03 g. 13:00 Lech Poznań 07 U13 - Legia U13 [Poznań]

07.03 g. 14:00 Legia U11 - festiwal gier (Varsovia, Królewscy Płock 08, SEMP) [ul. Łazienkowska 3]

07.03 g. 16:00 Legia U16 - AP Reissa 04 [ul. Łazienkowska 3]

07.03 g. 16:00 Slavia Praga 08 U12 - Legia U12 [Poznań]

07.03 g. 18:00 Slavia Praga 07 U13 - Legia U13 [Poznań]

07.03 g. 18:00 Legia U14 - UKS Varsovia [ul. Łazienkowska 3]

08.03 g. 13:00 MOSiR Bielsk Podlaski U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz]

08.03 g. 14:00 MKS Polonia Warszawa 05 - Legia U15 [CLJ U-15][ul. Konwiktorska 6]



II Turniej "Chobot Cup" - rocznik 2010:

Halinów, Hala Sportowa ul Okuniewska 115, sobota 7.02.2020 r.

Legia U10 (zarówno zespół Akademii, jak i Legia Soccer Schools) zagra na rozpoczynającym się w sobotę turnieju halowym II Chobot Cup w Halinowie.

Oprócz dwóch zespołów Legii udział wezmą m.in. gospodarze - KS Halinów, jak również Juventus School Warszawa, AS Wesoła, czy Mazur Karczew. Początek rywalizacji - w sobotę o 9:00.