3300 punktów Legii w ekstraklasie!

Legia Warszawa wygrywając z Arką Gdynia osiągnęła liczbę 3300 punktów w ekstraklasie. Stołeczny klub pracował na ten dorobek przez 2294 mecze rozegrane w 83 sezonach. Przez ten czas legioniści odnieśli 1133 zwycięstwa, zaliczyli 568 remisów oraz 593 porażki. Bilans bramek: 3841-2407. Wyliczenia opierają się na danych 90minut.pl i uwzględniają wszelkie decyzje PZPN dotyczące regulaminu rozgrywek, w tym punkty ujemne, premiowanie/karanie za zwycięstwa/porażki zakończone różnicą co najmniej trzech bramek, a także realnie zdobyte punkty bez podziału punktów (w sezonach 2013/14-2016/17).

