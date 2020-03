Gwilia: Nie możemy oglądać się na rywali

- Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa, ale nie chcemy o nim zbyt długo myśleć. Musimy dobrze i skutecznie zagrać w następnym meczu. Będziemy w nim walczyć, ponieważ nie możemy oglądać się na rywali, ale na siebie. W każdym meczu musimy zrobić wszystko, aby wygrać. Nie zawsze będzie nam się udawało wygrywać 4-0 czy 5-0. Czasami jest ciężej, ale najważniejsze jest to, aby kontynuować naszą dobrą pracę - stwierdził po meczu z Lechią Walerian Gwilia

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 31 minut temu, *.tpnet.pl Trzeba przyznać, zrobił postęp na wiosnę. Kto tego nie widzi to brak słów. odpowiedz

xman - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Walerian jak Ty mnie dziś zaimponowaleś. Taką Legie chcę oglądać. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.