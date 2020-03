Cholewiak: Zagraliśmy tak, jak oczekiwał tego trener

- Z początku piłka nie chciała wpaść do bramki. Kiedy wchodziłem na boisko i wygrywaliśmy 1-0 naszym celem było niestracenie bramki. Cieszę się, że udało mi się podwyższyć prowadzenie, ponieważ Lechia dążyła do wyrównania. Po drugim golu zeszło z nas ciśnienie – powiedział po meczu Mateusz Cholewiak . - Przed meczem zrobiliśmy analizę rywala, jednak głównie skupiamy się na sobie. Zagraliśmy dziś tak, jak oczekiwał od nas trener. Kontrolowaliśmy mecz. Najważniejsze jest to, że dopisaliśmy sobie trzy punkty. W tym momencie myślimy już o następnym spotkaniu. Teraz czeka nas regeneracja, ciężka praca i pokora.

Arek - 34 minuty temu, *.tpnet.pl I właśnie o to chodzi. Rezerwowy ma coś wnieść do zespołu i on wniósł. Ciekawe, czy ma trochę większą szansę na pierwszy skład, tak np. za Litwina. odpowiedz

