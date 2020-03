Kuciak: Legia to inna skala przeciwnika

Czwartek, 5 marca 2020 r. 00:40 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Nie możemy aż tak krytycznie patrzeć na ten mecz. W pierwszej połowie może trochę za bardzo się zamknęliśmy, ale Legia oprócz jednego słupka nie zagroziła nam. Uważam, że pierwsza cześć spotkania była w naszym wykonaniu w porządku, ale stać nas było na więcej. Po stracie gola pokazaliśmy się z dobrej strony, a mogliśmy nawet wyrównać. Drugiego trafienia Legii nie biorę pod uwagę, bo nie miało ono większego znaczenia, ale lepiej by było do takich sytuacji nie dopuszczać – powiedział po meczu golkiper gospodarzy Dusan Kuciak.



- Widzę poprawę w grze defensywnej, względem meczu z Lechem. Legia to inna skala przeciwnika, nie są za darmo liderem. Szkoda straconej pierwszej bramki, ponieważ rywal wykorzystał nasz mały błąd. Co by się stało gdyby strzał Mladenovicia wpadł to bramki? Jest to niestety tylko gdybanie. Mnie prywatnie boli strata dwóch bramek.