Przybył sędzią meczu z Piastem

Jarosław Przybył został wyznaczony do sędziowania meczu 26. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice. W obecnym sezonie arbiter z Kluczborka prowadził 4 mecze stołecznego zespołu (1-2 z Pogonią, 3-2 z ŁKS-em, 0-2 z Piastem, 3-1 z Płockiem). Piastowi sędziował 2 razy (0-2 z Cracovią, 2-0 z Legią). Na liniach pomagać mu będą Konrad Sapela i Jakub Ślusarski, sędzią technicznym będzie Wojciech Myć, natomiast w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk i Krzysztof Myrmus. Obsada sędziowska 26. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze - Cracovia, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Arka Gdynia - Wisła Płock, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom) Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin, sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Wisła Kraków - Lech Poznań, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Legia Warszawa - Piast Gliwice, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Korona Kielce - ŁKS Łódź, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

(L)o(L)o - 31 minut temu, *.47.192 Jak od początku przyduszą Piasta jak należy , to i Przybysz nie zdąży zrobić z siebie pajaca. Zresztą na Ł nie może rzeźbić zupełnie dowolnie i niezgodnie ze sztuką sędziowania.

Zakładam, że w niedzielę 3 pkt na luzie. Trudniej może być w posraniu, coś zbytnio nabrali pyrusi nadziei w świetlaną przyszłość. Ale ich postawę też da się zmodyfikować, chyba że tam by wyszły jakieś jaja z sędziowaniem. odpowiedz

Władeczek - 6 godzin temu, *.netfala.pl Już leżymy i kwiczymy faken z tym obibokiem z gwizdkiem w paszczy. odpowiedz

Piotr (L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Władeczek: żaden z ciebie kibic siedzisz tylko w chacie i oglądasz w tv byłeś w Gdańsku bo ja tak po 5 rano byłem w domu dziś żadnego meczu nie odpuszczam odpowiedz

Lospud(L) os - 8 godzin temu, *.net.pl Przybył wybił się i wybył czy wzwyż nie wiem gdyż... odpowiedz

Felek - 9 godzin temu, *.netfala.pl Tylko nie on, przecież to jest jawne działanie przeciwko Legii. To jest kibic posrańskiej amiki. Spodziewam się karnego dla Piasta i czerwonej kartki dla Legii. odpowiedz

lob - 9 godzin temu, *.chello.pl Trochę to poj...ane.

Gramy z drużyną ze Śląska. sędzia ze Śląska i varowy też........... odpowiedz

Gg - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @lob: czy jak sedziuje Legii Marciniak który jest z Mazowsza to też płaczesz? odpowiedz

Alan - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @lob:

Widzę ze jesteś jednym z tych którzy zawsze narzekają ( ale by na sędziów ) ? A może odrazu dawajmy Legii MP z urzędu myślę że wtedy ty i tobie podobni byli by najbardziej zadowoleni.

PS. Patrz rozpiska sędziów najwięcej z Warszawy a woj.Mazowieckie. odpowiedz

xax211 - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @lob: ja mam adres zamieszkania Krakow, a mieszkam w Wawie. To sędziować mogę komu? Wisle, raxie czy Legii? xd Inteligencja razy 1000. odpowiedz

LP - 8 godzin temu, *.net.pl @xax211: Amice odpowiedz

