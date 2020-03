26. kolejka Ekstraklasy: Cracovia i Śląsk bez punktów

Komentarze (25)

FOREVER LEGIA - 58 minut temu, *.play-internet.pl No cóż,tak jak mówiłem.Nikomu się nie opłaca Mistrzostwo i......dlatego zostanie nim Legia.Ale to tylko dlatego,że musi,bo kolejna próba podbicia Europy,która spełźnie na niczym spowoduje,że Mioduski już się może nie podnieść i to będzie koniec jego drenażu klubu z pieniędzy. odpowiedz

WETERAN - 4 minuty temu, *.chello.pl @FOREVER LEGIA: Nooo - jesteś przebiegły jak Sherlock Holmes i Winnetou razem wzięci. A na dodatek - wróżka ze szklaną kulą! Podaj pogodę na drugą połowę lipca - mam urlop i chcę wiedzieć, czy brać kalosze. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Raków oraz Wisła to pewniaki na jutro odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jak jutro wygrają to mamy autostradę do celu. odpowiedz

optymista - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Panowie spokojnie. Zmierzamy do upragnionego celu. Liczy sie tylko gra naszej Legii. Grupa poscigowa sama sie wyeliminuje. Po mistrzostwo Legio marsz. odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ładnie się wyniki pod Legię układają. Niech jutro jeszcze łach wtopi z wisłą a my pogonimy piasta i kolejka nasza. odpowiedz

Mr T - 3 godziny temu, *.mm.pl Kolejna szansa odjechania slimaczej grupie poscigowej. Craxa i Slask.w dupke. odpowiedz

Wolfik - 7 godzin temu, *.mm.pl Chciałbym zwrócić uwagę Kolegów na jeden szczegół. Mecz Arka - Wisła Płock. Za bezmyślny faul Deji na Dominiku Frumanie winowajca (słusznie) ukarany czerwoną kartką przez sędziego Kwiatkowskiego po obejrzeniu sytuacji na VAR. Identyczne (a nawet ostrzejsze) wejście Siplaka w Domagoja Antolicia nie zasługiwało na żadną reakcję międzynarodowego (sic!!!) sędziego Marciniaka.



Oczywiście potem zdziwienie w mediach, że kibice mają pretensje do genialnego (ich zdaniem) rozjemcy. Ręce opadają. odpowiedz

Bródno - 16 godzin temu, *.chello.pl Probierz i wszystko jasne odpowiedz

Jano - 16 godzin temu, *.orange.pl Probierz: Cracovia walczy o mistrza Polski

Ja: buahahahahahahahahahahahahahahahaha!!! odpowiedz

grzesiek - 17 godzin temu, *.centertel.pl No coz....czyzby 12 pkt przewagi?:) odpowiedz

Mamut - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: w razie naszego zwycięstwa ,nad Cracovią może być 12 pkt,ale gra jeszcze Lech i Śląsk i zmieni się tylko wicelider odpowiedz

NAS - 18 godzin temu, *.80.146 Czy ma ktoś link na jakiś darmowy stream żeby obejrzeć meczyk za granicą. Krzeszczu wiem że masz ale nie dasz więc się nie wypowiadaj odpowiedz

Cavca - 15 godzin temu, *.prioritytelecom.net @NAS: ogarnij ekstraklasa.tv - jakość jest ekstra, próbny okres za darmo. Jak dłużej masz siedzieć poza PL to za kilka euro miesięcznie bardzo się opłaca, a jak jednorazowy wypad to po meczu usuwasz konto i tyle. odpowiedz

NAS - 14 godzin temu, *.80.146 @Cavca: Dzięki mordeczko za radę. Pozdrawiam. odpowiedz

k(L)ajber - 13 godzin temu, *.centertel.pl @NAS:

strims.world odpowiedz

jacek - 13 godzin temu, *.sbcglobal.net @k(L)ajber: nie zawsze dostepny jak jestes w innym kraju ja zmieniam na polskie ip odpowiedz

As - 9 godzin temu, *.chello.pl @Cavca:

Mam konto na ekstraklasa.tv, nie mogę żadnego meczu obejrzeć, co robię źle?

Odpalam mecze, mam czarny ekran. odpowiedz

ghgg - 8 godzin temu, *.rr.com @NAS: maniak.tv odpowiedz

K - 06.03.2020 / 23:37, *.t-mobile.pl Górnik pojechał Cracovię,

Zagłębie popchnie Lechię,

Jagiellonia opi@rdoli Śląsk,

Raków pogoni Pogoń,

Wisła pierdyknie Lecha.

Na koniec zwycięstwo Legii nad Piastem i jesteśmy w domu!!! odpowiedz

Cult⚽️Legia - 07.03.2020 / 01:13, *.02.net @K: Daj Boże! odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @K:

Dobrze idzie!!! odpowiedz

Ja sam - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @K:

Zakładając wygraną właśnie powiększyliśmy przewagę! odpowiedz

(L)egia - 06.03.2020 / 23:18, *.virginm.net Jak wygrają z Piastem, to będzie cudownie. odpowiedz

jo - 06.03.2020 / 11:17, *.centertel.pl Kolejka jak pod nas... Wszyscy za nami mają niełatwe spotkania. My też nie możemy absolutnie dopisać sobie punktów, bo Waldek to sprytna bestia i łatwo skóry nie sprzeda... Róbmy swoje a będzie dobrze. odpowiedz

