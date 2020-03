26. kolejka Ekstraklasy: Kolejna porażka Cracovii

Komentarze (3)

K - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Górnik pojechał Cracovię,

Zagłębie popchnie Lechię,

Jagiellonia opi@rdoli Śląsk,

Raków pogoni Pogoń,

Wisła pierdyknie Lecha.

Na koniec zwycięstwo Legii nad Piastem i jesteśmy w domu!!! odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net Jak wygrają z Piastem, to będzie cudownie. odpowiedz

jo - 13 godzin temu, *.centertel.pl Kolejka jak pod nas... Wszyscy za nami mają niełatwe spotkania. My też nie możemy absolutnie dopisać sobie punktów, bo Waldek to sprytna bestia i łatwo skóry nie sprzeda... Róbmy swoje a będzie dobrze. odpowiedz

