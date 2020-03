W meczu 22. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Kingiem Szczecin 89-111. Już po dwóch kwartach gospodarze wyraźnie zaznaczyli swoją przewagę na parkiecie i prowadzili aż 20 punktami. Legioniści zerwali się do odrabiania strat w trzeciej odsłonie, ale udało im się odrobić tylko kilka punktów. Następnie jednak szczecinianie ponownie odskoczyli na ponad 20 oczek. Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają w piątek, 13 marca o godzinie 19:00 w hali na Bemowie z Arką Gdynia PLK: King Szczecin 111-89 Legia Warszawa Kwarty: 31-20, 28-17, 28-36, 24-16 King Szczecin [pierwsza piątka, punkty, (trójki)] 5. D. Ware 23 (5) 2. C. Melvin 15 (1) 0. T. Davis 14 (2) 11. P. Kikowski 14 (2) 16. A. Łapeta 8 --- 13. I. Briscoe 21 (2) 15. M. Bartosz 16 (1) 1. J. Kobel 0 12. M. Majcherek 0 21. M. Kucharek 0 28. M. Ostrowski 0 9. D. Wilczek - Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)] 10. K. Dukes 30 (8) 23. M. Michalak 24 15. A. Linowski 9 (1) 8. F. Matczak 9 31. M. Milovanović 6 --- 77. J. Nizioł 6 84. P. Kuźkow 3 (1) 81. J. Wojciechowski 2 18. M. Konopatzki 0 19. P. Nowerski - Komisarz: A. Greczyło Sędziowie: R. Mordal, M. Koralewski, Ł. Jędrzejewski widzów: 918

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.