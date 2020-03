NSŚ: Derby Moskwy i Pragi

Piątek, 13 marca 2020 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ubiegłą środę w rozgrywkach Pucharu Rosji doszło do derbowego spotkania w Moskwie pomiędzy Spartakiem i CSKA. Gospodarze z dobrą oprawą i pokazem pirotechnicznym. CSKA w kilka tysięcy wypełnili sektor gości i również odpalili piro, prezentując ponadto sporych rozmiarów transparent. W weekend w czeskiej Pradze miały miejsce derby, których gospodarzem była Slavia. Gospodarze zaprezentowali dwie choreografie. Sparta w komplecie wypełniła niewielki sektor gości, w którym odpaliła race.



Najciekawsze kibicowsko spotkanie również w środku tygodnia rozegrano w Chorwacji - Hajduk podejmował Dinamo. "Torcida" z jedną prezentacją oraz pokazem pirotechnicznym. Bad Blue Boys obecni w kilka setek.



Bardzo interesująco było na trybunach podczas meczów 1/4 finału Afrykańskiej Ligi Mistrzów. Wydad zaliczył bardzo dobry wyjazd do Tunezji (możliwy tylko drogą lotniczą), gdzie zaprezentowali oprawę, racowisko, a także fantastyczny doping. Ładną choreografię (spora malowana sektorówka + piro) zaprezentowali gospodarze, Etoile Sportive du Sahel. Inna tunezyjska ekipa, zresztą finalista ostatniej edycji tych rozgrywek, również zaprezentowała oprawę na swoim meczu z Zamalekiem. Po tym jak ich piłkarze nie zdołali wywalczyć awansu do półfinału, miejscowi rzucali trochę przedmiotów na murawę i miały miejsce starcia z policją.



W Eurolidze rozegrano derbowe spotkanie Olympiakos - Panathinaikos, na którym oczywiście nie mogli pojawić się przyjezdni. Doszło także do kolejnego meczu, tym razem w Pucharze Grecji, w którym PAOK podejmował Olympiakos.



