Konferencja przedmeczowa

Vuković: Dziś nie muszę zazdrościć Piastowi zespołowości

Piątek, 6 marca 2020 r. 12:33 Woytek

- Dawno już powiedziałem, że Legii nigdy nie jest tak źle, jak się mówi i nigdy nie jest tak dobrze, jak się mówi. Podtrzymuję to i nie biorę pod uwagę tego, co dzieje się dookoła. Skupiam się jedynie na następnym wyzwaniu, jakim jest kolejny mecz. Trzeba mocno zapracować na zwycięstwo, bo inaczej nie da się wygrać - mówi Aleksandar Vuković przed niedzielnym starciem z Piastem Gliwice.



Kontuzje

- Po meczu w Gdańsku mamy problem z Tomasem Pekhartem. Miał niefortunne zderzenie z jednym z zawodników Lechii, który upadł na jego kolano. Dziś będą badania i zobaczymy wtedy dokładnie jak to wygląda, ale niemal na pewno nie będziemy mogli na niego liczyć w sobotę. Kolano jest bardzo newralgicznym miejscem i sam fakt, że jest to w tej chwili dla niego bolesne, nie napawa optymizmem. Może jednak nie będzie tak źle. Ponadto zagramy bez Pawła Stolarskiego, Williama Remy'ego i Igora Lewczuka.



- Lewczuk jest najbliżej powrotu do treningów. Myślę, że od przyszłego tygodnia będziemy mogli na niego liczyć. Stolarski ma uraz śródstopia i czekają go dwa tygodnie indywidualnej pracy. Najtrudniej ocenić sytuację z Remy'm. Vamara Sanogo jest cały czas w indywidualnym trybie pracy. Miałem świadomość, że może on dopiero na koniec sezonu wrócić do treningu. Nie nastawiam się, że na tego zawodnika będzie można liczyć w tym sezonie.



Szacunek dla Piasta



- Mamy bardzo duży szacunek dla Piasta i tego jak jest ta drużyna prowadzona. To nie jest przypadek, że zdobyli mistrzostwo. Są zespołem, który w poprzednim sezonie wygrał 9 z 10 ostatnich spotkań i zasłużył na mistrza Polski. Nie wydaje mi się, by w tej chwili wyglądali gorzej. Piłka nożna polega na tym, że nie zawsze bierzesz z boiska tyle, na ile zasługujesz albo ile byś chciał. Piast jest dla mnie jednym z naszych najgroźniejszych rywali, bez względu na to jak wygląda sytuacja w tabeli. Tak do tego rywala podchodzę.



- Cieszę się, że mam teraz taką sytuację, iż nie muszę zazdrościć Piastowi zespołowości. W tym aspekcie zdecydowanie rok temu od nich odstawaliśmy, a teraz jest inaczej. To oczywiście nie gwarantuje niczego, ale w tej chwili też jesteśmy zespołem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. To że wtedy nie zdobyliśmy mistrzostwa nie było dobre. Myślę, że zmiany i tak by były przeprowadzone niezależnie od tamtego wyniku. Nie chcę do tego wracać, wiem co wtedy mówiłem na konferencji po ostatnim meczu i jak była ona odebrana.



- Nie wiem czy tamtą porażkę udało się przekuć w coś dobrego, bo jest jeszcze za wcześnie na taką ocenę. Na koniec sezonu będziemy mogli powiedzieć, czy to doświadczenie, które było w poprzednim sezonie, wykorzystaliśmy mądrze. Na razie jesteśmy tylko na dobrej drodze i tak trzeba dalej trzymać. 1/3 sezonu jeszcze przed nami.



Autostrada do mistrzostwa?



Jak mawiał Adam Małysz: liczy się tylko następny skok. W dalszą przyszłość nie wybiegam. Przyjdzie nam zagrać Jeszce 12 spotkań i jesteśmy tego świadomi. Jedyna rzecz, której się tak naprawdę obawiam, to właśnie kontuzje. Oby było ich jak najmniej, bo w ostatnim czasie jest ich więcej, niż byśmy chcieli.



- Od początku pracuję tak samo. Codzienna praca z drużyną i całym sztabem robimy wszystko by zespół jak najlepiej funkcjonował. Pewne rzeczy są efektem wcześniejszej pracy. Nie jest tak, że coś w ostatnim tygodniu zostało zrobione. Wiele pracy którą wykonaliśmy wcześniej, nawet na początku tego sezonu przy samej selekcji i budowaniu drużyny. Codzienna systematyczna praca, której cały czas wymagamy - nie możemy przestać, bo pójdziemy w drugą stronę. Satysfakcję odczuwałem nawet wtedy, gdy byłem krytykowany, a drużyna nie wyglądała tak dobrze, bo - szczególnie na początku sezonu - nie osiągała wyników. Nie zawsze wynik jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem. Satysfakcja jest większa jak wygrywa się mecze - to nie ulega wątpliwości, ale praca jest kluczem. To jest coś za co drużynę trzeba chwalić. Jeżeli drużyna pracuje to będzie się rozwijała i grała coraz lepiej, innego wyjścia nie ma.



- Będziemy mieli teraz wyjazdową serię i myślimy nad logistyką, natomiast decyzja jeszcze nie zapadła. Najbliższej jest tego, by za każdym razem wracać do Warszawy.