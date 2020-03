Karczewski: Moim celem jest start na igrzyskach

Sobota, 7 marca 2020 r. 10:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Karol Karczewski to bardzo utalentowany panczenista Legii Warszawa, który startuje również w zawodach wrotkarskich. Na ostatnich łyżwiarskich mistrzostwach Polski juniorów nasz zawodnik zdobył aż siedem medali, w tym cztery złote. W ostatnich dniach Karczewski skończył 19 lat i gościł w audycji "Strefa Sportu" w radiowej Czwórce.



Legionista opowiadał m.in. o tym, jak zaczynał treningi łyżwiarskie w wieku ośmiu lat oraz że w pewnym momencie miał rozbrat z łyżwiarstwem. Dopiero świetny występ Zbigniewa Bródki sprawił, że wrócił do uprawiania tego sportu. "Bez dwóch zdań, moim marzeniem jest występ na igrzyskach olimpijskich. To cel prawdopodobnie każdego sportowca" - mówi nasz panczenista. Najbliższe zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się za dwa lata, ale Karczewski spokojnie odpowiada, że prawdopodobnie na realizację swoich planów będzie musiał poczekać do kolejnych IO.



Przed trzema laty Karczewski doznał kontuzji, po której przez sześć tygodni musiał leżeć w łóżku, później musiał przejść rehabilitację. "Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Później miałem jeszcze większą motywację, żeby nadrobić zaległości i czas, który straciłem przez tych sześć tygodni" - opowiadał legionista na radiowej antenie.



Od pewnego czasu Karczewski startuje również w zawodach wrotkarskich. "Aby ścigać się na rolkach, potrzeba więcej sprytu, tam trzeba się trochę przepychać. Dużo więcej może się wydarzyć podczas zawodów. (...) Mam więcej medali na panczenach, bo dłużej na nich jeżdżę. A co ważne, to jest sport olimpijski, a dla mnie głównym celem są igrzyska. Rolkarstwo na pewno jest fajnym uzupełnieniem. Dopóki jestem w stanie to łączyć, to chcę to robić" - opowiada Karol, który jest wicemistrzem Polski juniorów w rolkarskim maratonie.



Całą audycję można odsłuchać tutaj.