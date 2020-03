Zapisy na bieg przy pomniku Deyny

W niedzielę, 8 marca w godzinach 14:00-21:30 przy pomniku Kazimierza Deyny na Łazienkowskiej 3 odbędzie się promocyjne spotkanie dotyczące I Biegu im. Andrzeja Gmitruka, który został zaplanowany na 22 marca. Na miejscu będzie można zapisać się na zawody. Tego dnia będzie obowiązywała promocja, czyli 50 procentowy rabat na zakup pakietu startowego. Z krótkim recitalem wystąpi Andrzej Rosiewicz, obecni będą także pięściarze, którzy opowiedzą o idei wydarzenia. ZAPISZ SIĘ NA BIEG DO 15 MARCA! W zawodach będzie mogło wziąć udział 990 zawodników, obowiązuje limit min. 16 lat. Posiadacze karnetów na mecze Legii zapłacą za pakiet startowy 40 złotych (bez koszulki) lub 50 złotych (z koszulką). Ceny dla pozostałych to odpowiednio 80 i 100 zł. Trasa (1 pętla 10 km): Łazienkowska – Rozbrat – Przemysłowa – Koźmińska – Górnośląska – Czerniakowska – Ludna – Solec – Dobra – Karowa – Furmańska – Bednarska – Krakowskie Przedmieście – pl. Zamkowy – Senatorska – Miodowa – Kozia – Trębacka – Focha – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Karowa – wiadukt Stanisława Markiewicza – Browarna – Topiel – Kruczkowskiego – Rozbrat – Myśliwiecka – Łazienkowska

Piechur - 53 minuty temu, *.amazonaws.com Szkoda, że bieg jest w czasie wyjazdu do Krakowa odpowiedz

Zgred Wyjazdowiec - 2 godziny temu, *.elartnet.pl Kto nie biega, ten kapuje. odpowiedz

Zielu - 59 minut temu, *.chello.pl @Zgred Wyjazdowiec: hop hop hop :) odpowiedz

