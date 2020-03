Legia siódma w MP U-20

Sobota, 7 marca 2020 r. 10:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii na miejscu siódmym zakończyli rozgrywane w Katowicach Mistrzostwa Polski do lat 20. Turniej finałowy miał być dla legionistów rehabilitacją po turnieju finałowym Młodzieżowego Pucharu Polski. Niestety osiągnięty wynik jest na pewno poniżej możliwości, a zdecydowały o tym porażki w dwóch pierwszych meczach, w których rywale na pewno byli w zasięgu Legii. Niestety najpierw nasz zespół przegrał 60-63 z RTK Basketem Radom, a dzień później pomimo sześciu punktów przewagi do przerwy, przegrał 76-90 z gospodarzem turnieju. Legia fatalnie rozegrała pierwszych osiem minut drugiej części spotkania, tracąc w trzeciej kwarcie aż 30 punktów. Co prawda legionistom udało się na chwilę wrócić do gry, zmniejszając straty do trzech punktów, ale później znowu wyraźnie lepsi byli katowiczanie, w których zespole dzielił i rządził Wiktor Rajewicz, zdobywca 37 punktów (7/10 za 3 pkt.) i autor siedmiu asyst.



Ostatni mecz grupowy z Arką o niczym nie decydował - gdynianie mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca, Legia nie miała szans nawet na miejsce trzecie (gwarantujące grę o piątą lokatę w klasyfikacji generalnej). Legioniści pokonali Asseco Arkę po dobrej drugiej połowie. W niedzielę o 8:30 nasz zespół zagrał o miejsce siódme ze Startem Lublin i w tej rywalizacji był wyraźnie lepszy, zwyciężając różnicą 40 punktów.



04.03.2020, Katowice: RTK Basket Radom 63-60 (18-14, 8-16, 17-11, 20-19) Legia Warszawa

RTK: Kacper Rojek 20 (2), Patryk Stankowski 11 (1), Adam Nawrocki 9 (1), Błażej Sowa 6, Aleksander Lewandowski 6 (1), Hubert Strzelec 5, Kacper Wydra 4, Mateusz Czupryn 2, Filip Karczemny -, Łukasz Krawiec -, Jacek Kwapisz -.

trener: Łukasz Jakóbczak



Legia: Jan Piliszczuk 13 (1), Michał Kucharski 9 (1), Mateusz Zozuń 8, Maksymilian Motel 8, Jakub Sadowski 8, Dominik Groth 6, Cezary Karpik 3 (1), Bartosz Proczek 3, Patryk Łysiak 2, Kuba Przelazły 0, Patryk Atanowicz 0, Maciej Szewczyk -.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



Sędziowie: Michał Pogon, Mateusz Dukiel, Dominik Hałka ; Komisarz: Sławomir Benek



05.03.2020, Katowice: Legia Warszawa 76-90 (23-23, 21-15, 16-30, 16-22) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice

Legia: Kuba Przelazły 13 (1), Michał Kucharski 12 (1), Maksymilian Motel 11 (1), Jan Piliszczuk 10, Mateusz Zozuń 8 (1), Maciej Szewczyk 6, Bartosz Proczek 5, Dominik Groth 4, Jakub Sadowski 4, Patryk Atanowicz 3 (1), Patryk Łysiak 0, Cezary Karpik -.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



AZS AWF: Wiktor Rajewicz 37 (7), Sebastian Heliński 24 (4), Łukasz Kłaczek 11, Igor Wiliński 9, Michał Chudzik 8 (1), Filip Kałuża 1, Tomasz Krzymiński 0, Olaf Klonowski 0, Jakub Szypczak -, Michał Paluch -, Adam Dobranowski -, Filip Stachura -.

trener: Jarosław Jakubiec, Sebastian Breguła



Sędziowie: Michał Pogon, Łukasz Łaziński, Mikołaj Kozubiński ; Komisarz: Czesław Kaim



06.03.2020, Katowice: Asseco Arka Gdynia 69-76 (19-23, 21-19, 13-12, 16-22) Legia Warszawa

Asseco Arka: Grzegorz Kamiński 16 (2), Miłosz Korolczuk 10 (2), Olaf Perzanowski 9 (1), Mateusz Stańczuk 8, Łukasz Walkowiak 7 (1), Iwo Olender 5 (1), Tymon Szymański 4, Damian Romanowski 3, Adrian Pajkert 3 (1), Antoni Michalski 2, Mateusz Kaszowski 2, Marcin Kowalczyk 0.

trener: Milos Mitrović, as. Mateusz Żołnierewicz



Legia: Maksymilian Motel 18 (4), Bartosz Proczek 14 (1), Jan Piliszczuk 9, Mateusz Zozuń 6, Dominik Groth 6, Kuba Przelazły 6 (1), Maciej Szewczyk 5, Jakub Sadowski 5, Cezary Karpik 3, Michał Kucharski 2, Patryk Atanowicz 2, Patryk Łysiak 0.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Łukasz Łaziński, Dominik Hałka ; Komisarz: Czesław Kaim



O 7. miejsce, 07.03.2020, Katowice: Start Lublin 58-98 (28-21, 7-26, 12-25, 11-26) Legia Warszawa

Start: Wojciech Kosiuk 12 (1), Tymoteusz Pszczoła 10 (2), Karol Szewczyk 9 (3), Mateusz Kulig 8, Maciej Dobrowolski 7 (1), Wiktor Kępka 6 (2), Jakub Laskowski 4, Liubomyr Iskorostenskij 2, Arkadiusz Serafin 0, Michał Nemś 0.

trener: Roman Myśliwiec



Legia: Cezary Karpik 21 (1), Maksymilian Motel 20 (6), Maciej Szewczyk 13, Jakub Sadowski 13, Mateusz Zozuń 9 (1), Bartosz Proczek 9, Kuba Przelazły 5, Jan Piliszczuk 4, Patryk Atanowicz 2, Dominik Groth 2, Patryk Łysiak 0.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



Sędziowie: Mateusz Dukiel, Łukasz Łaziński, Dominik Hałka ; Komisarz: Sławomir Benek