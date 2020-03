Remont ronda uniemożliwi legionistom wyjazd do Zabrza

Sobota, 7 marca 2020 r. 16:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii prawdopodobnie nie będą mogli zobaczyć na żywo meczu 30. kolejki Ekstraklasy w Zabrzu z powodu... remontu zabrzańskiego ronda. Prace budowlane na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta ruszyły na początku lutego i w związku z tym Górnik zamknął sektor gości. Jako pierwsi do Zabrza mieli nie pojechać fani Pogoni Szczecin. "Portowcy" ostatecznie zorganizowali wyjazd krajoznawczy i po porozumieniu z fanami KSG zdołali spotkanie ligowe obejrzeć.



Wszystko wskazuje na to, że kibice gości nie obejrzą meczów w Zabrzu jeszcze przez około pół roku. Cała inwestycja, obejmująca budowę ronda, wymianę chodników i nowe oświetlenie, powinna zostać zakończona do 31 sierpnia tego roku, ale już teraz wykonawcy mówią głośno, że termin ten może wydłużyć się o kilka miesięcy.



Mecz Górnika z Legią zaplanowano na Wielką Sobotę, 11 kwietnia. Wszystko wskazuje na to, że fani z Łazienkowskiej nie będą mogli go obejrzeć, bowiem w Zabrzu do czasu zakończenia prac budowlanych w niedalekiej odległości od stadionu, nie zamierzają przyjmować fanów drużyn przyjezdnych.