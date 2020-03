Komentarze (41)

+ dodaj komentarz

dodaj

Buk - 6 minut temu, *.net.pl 9:1 za zwyciestwo Piasta. Ile wziął sędzia ? odpowiedz

grzesiek - 45 sekund temu, *.centertel.pl @Buk: chyba dużo.... odpowiedz

Edek - 10 minut temu, *.play-internet.pl Wczoraj w meczu Śląska karnego jaga miała z kapelusza poco jest ten var jeśli takie karne będziemy drukować no to każdy kto się przewróci to 11 odpowiedz

Po(L)ubiony - 14 minut temu, *.chello.pl Przecież Milewski zostawił nogę, by Kante się o nią przewrócił! To Kante był przy piłce i zdarzenie było całkowicie przypadkowe. Czerwień to przegięcie. Kante z pyrami nie zagra. odpowiedz

L - 16 minut temu, *.orange.pl To co wyczynia dzisiaj przybył razem z ekipą z varu to jest po prostu kompromitacja.

Kante był skupiony na piłce do samego końca i również piłkę kopnął jako pierwszą, był niestety rozpędzony i nie miał już możliwości ominięcia piłkarza Piasta , dlatego doszło do tego zdarzenia, wg mnie nie powinno być nawet żołtej kartki ponieważ był to tylko przypadek.

Jeżeli jednak chciał ukarać Kante to max żółta kartka, czerwona kartka na środku boiska w 7 minucie..... do tego cała masa późniejszych decyzji.

Jak widać, ktoś nie chce żeby Legia powiększyła przewagę.

Mimo wszystko trzymam kciuki i w obecnej sytuacji trzeba przynajmniej zdobyć 1 pkt. odpowiedz

Ar - 22 minuty temu, *.mm.pl Panowie i Panie jaka k...a czerwona kartka,bardziej żółta za wystawienie i zostawienie nogi dla zawodnika Piasta!Legia powinna się odwołać. odpowiedz

Rafix - 23 minuty temu, *.chello.pl Martins odstaje od reszty. odpowiedz

Xcv - 29 minut temu, *.vectranet.pl Przybył nie ma prawa wyjechać z Wawy odpowiedz

KowaL - 31 minut temu, *.vectranet.pl Przybył!!!! Co? Ty k......!!!!! Drukarzu!!!! odpowiedz

pol - 35 minut temu, *.chello.pl LLL................ sam wy[ierdalaj z tego forum.

Jak ja na Legię chodziłem i jeżdziłem na wyjazdy ,ty ty ZASRAŃCU na gówno PAPU WOŁAŁEŚ .

Trzeba być debilem ,żeby wierzyć PINOKIOWI..

Papapapa.

Dobranockę już obejrzałaś dziewczynko?????? odpowiedz

Tylko Legia - 27 minut temu, *.vectranet.pl @pol: wypad ogórze popieść przybyła i jego stara odpowiedz

LLL - 19 minut temu, *.chello.pl @pol: chodziłeś, ale na konwiktorską pało. odpowiedz

grzesiek - 18 minut temu, *.centertel.pl @pol: Witaj,

kiedyś też nie przepadałem za Vuko za akcję z pinokio, ale jest bardzo dobrym trenerem, i chyba się nawrócił, więc czemu tak ujadasz na niego??? odpowiedz

LLL - 10 minut temu, *.chello.pl @pol: gówno o mnie wiesz ćwoku. A przechowałki o sobie zachowaj na koncerty disco polo. odpowiedz

pol - 39 minut temu, *.chello.pl pinokio i jego gówniane gwiazdeczki odpowiedz

Pacho - 59 minut temu, *.55.28 Sędziów tego meczu powinno się potraktować jak resztki opakowań po produktach. odpowiedz

pol - 59 minut temu, *.chello.pl Tępy czarnuch pod dowództwem niedojdy pinokia ,których opłaca łamaga loczek.

9 meczów ze stratą punktów w tej gównianej lidze.

Trzeba być debilem ,żeby nie zdobyć mistrza . odpowiedz

LLL - 56 minut temu, *.chello.pl @pol: sam jesteś tępym debilem. Wypad z tego forum zasrańcu. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl kante za bardzo chce a umiejetnosci slabe i rodzi to konfilkt w jego glowie. Szkoda że czerwoną pokazał sędzia, ale chyba zasluzona odpowiedz

Krzeszczu - 59 minut temu, *.bredband2.com @grzesiek: czerwona raczej za sam "efekt", niz pomysl czy premedytacje. Mial oczy na pilce, w biegu staral sie ja kontrolowac w powietrzu, ale wcisnal korkami w noge przeciwnika. W dobie Varu niestety czerwien. odpowiedz

grzesiek - 41 minut temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: No wiem, wyglądało to na nieumyślne, ale zagrażało silną kontuzją rywala więc stąd pewnie czerwień. W przyszlości mam nadzieje że pekhard odpali bo Jose jest troche nieprzewidywalny odpowiedz

Pacho - 38 minut temu, *.chello.pl @Krzeszczu: jak nie ma faulu to nie może być czerwonej kartki. Tu faulu nie było. Było zderzenie. Jeśli czyjś był faul to poszkodowanego. Zdarzają się często zderzenia koszmarne i jest "efekt" a kartek nie ma. To była jedna z takich sytuacji. Prawdopodobnie sędzia wypacza wynik meczu. odpowiedz

Krzeszczu - 37 minut temu, *.bredband2.com @grzesiek: Z calym szacunkiem kolego ale obawiam sie ze jedyne co Pekhart moze odpalic to jointa. :-))

Juz jak przyszedl do Tottenhamu jako mlody talent to byl wiecznie kontuzjowany. Cala jego kariera to kontuzje. U nas raptem 3 treningi, 7 minut w meczu i, ooops, no wlasnie, kontuzja.

Dziwi mnie ze nikt takich wlasnie statystyk nie sprawdza? Co u nas robia lekarze? Jaki my wlasciwie mamy sztab medyczny?

Taki obsradovic przeciez przeszedl testy i co?



1-1, na nowo mecz... odpowiedz

Krzeszczu - 35 minut temu, *.bredband2.com @Pacho: Nie sposob sie z toba nie zgodzic bo masz w zupelnosci racje. Jedno malutkie ale, zedzia od razu dal zoltko wiec dopatrzyl sie faulu. A czerwien ewidentnie za efekt-var, a nie za premedytacje.

Tak czy siak, gramy w 10ke, sytuacja na pweno w jakims stopniu wypaczyla "sprawiedliwosc" granego meczu. odpowiedz

grzesiek - 26 minut temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: Co do kartki nie znam się, aż tak ale może okazać się ze Pacho ma rację.



nie mamy lekarzy w klubie profesjonalnych, to wiadomo od dawna.



Czemu nikt nie prześledził kariery perkarda, bo to był transfer robiony na szybko, a kucharski mydli oczy że już w tamtym okienku chcieliśmy perkarda sprowadzić. Kucharski sie nadaje do robienie miodka w bambuko. odpowiedz

Ł3.com - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czerwona?.... odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com O rany, czerwien dla Hose Kante... Ale sie porobilo.... Teraz nawet remis biore w ciemno. W 10-ke ciezko bedzie ograc Lazio... odpowiedz

Ł3.com - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Krzeszczu: i jest odpowiedz goooooooolllll odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: Jose Kante oczywiscie.

Ps: 1-0, brawo Antek! odpowiedz

głodny emeryt1951 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trzymajcie się ''słoiki'' dostaniecie w duuuuuuuupę od PIASTA GLIWICE odpowiedz

LegiaFan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @głodny emeryt1951:

12 min i 1:0 dla Legii.

No i co qurwo ? odpowiedz

głodny emeryt - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @LegiaFan: 1:1 43 minuta a będzie 3:1 słioku odpowiedz

eduardo - 22 minuty temu, *.toneticgroup.pl @głodny emeryt1951: wiem ze lubisz w duuuuuupe, ale to nie forum gejowo, wiec nie wrzucaj tu swoich anonsow odpowiedz

Tarant - 14 minut temu, *.plus.pl @głodny emeryt1951: lepszy słoik niż niemiecki paszport i dziadek w volksschutz, folksdojczu. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Pekhart kontuzjowany. Hahahahahaha, zajebisty transfer. Kolejny kaleka na wersalke u fyzjoterapeuty. odpowiedz

Stasiu_Perkoz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jazda z qrwami hej Legio jazda z qewami! odpowiedz

Arti14 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kontuzja kolana odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.orange.pl A gdzie Pekhart? odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.com.mx Dzień dobry bracia, pytanie czy można by po prosić o jakiś link do tego meczu jestem po za granicami kraju i bardzo bym chciał obejrzeć ten meczyk z góry bardzo dziękuję tylko LEGIA odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @bzura7: drhtv odpowiedz

Szpilordzik - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @bzura7: estadios. Pl , livetv.sx

Pozdro odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.