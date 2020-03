Vuković: Faul Kante był przypadkowy

Aleksandar Vuković (trener Legii): Nie był to dla nas udany mecz. Kolejny raz piłka nożna pokazuje, że jest grą, która jest bardzo nieprzewidywalna. Zawsze trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze, nawet wtedy, kiedy wszystko wydaje się być super. Przypadkowy faul zmienił całkowicie obraz spotkania. Drużyna zasługuje na wielkie brawa za swoją postawę. Za to jestem im bardzo wdzięczny. Musimy kontynuować naszą dotychczasową grę. Już w najbliższym czasie przed nami duże wyzwanie. Tę porażkę musimy przyjąć z godnością. W tej chwili trawimy jeszcze porażkę. Wiem, że nie będę mógł skorzystać w Poznaniu z Pawła Wszołka i Jose Kante. Tomas Pekhart również nie zdąży się wykurować. Ułatwieniem będzie jest fakt, że będziemy grali w jedenastu. Na pewno sobie poradzimy pomimo naszych braków. Dla mnie faul Kante jest mocno przypadkowy. Od razu było widać, że jest tylko chęć zagrania piłki. Sędzia VAR zobaczył wszystko w zwolnionym tempie, co jest jednak wadą tego systemu. W szybkim tempie widać inaczej czy jest impet i siła w tym wszystkim. Na zwolnionym tempie każde nadepnięcie jest sześć razy gorsze. Nie możemy ocenić jak duża było to siła. Czerwoną kartkę można było dać lub nie, ale bez wątpienia ta sytuacja całkowicie zmieniła obraz meczu. Każdy mecz jest dla nas ważny. Nawet gdybyśmy dzisiaj wygrali, to stwierdziłbym, że jeszcze sporo pracy przed nami. Jedna chwila rozluźnienia może wszystko odmienić. W zeszłym roku nie było problemem to, jak zareagował Piast na wygraną w Warszawie. Problemem było to, jak my sprostaliśmy temu jako drużyna. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. O każdy punkt będzie trzeba walczyć. Szkoda zmarnowanej szansy Gwilii przy stanie 1-0. Jeżeli byłoby 2-0, to na pewno mielibyśmy większą szansę na wygraną. Nasze boisko nie jest najlepsze w lidze, a Vako takie sytuacji zwykł wykorzystywać.

Mchr - 12 minut temu, *.orange.pl Niemal sami je ani malkontenci. odpowiedz

Sss - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Totalny bełkot nie da sie tego czytać. Trenerka naucz się wypowiadać ,bo sam nie wiesz co mówisz......faul Kante był przypadkowy?to po chooy go deptał jeszcze przez 3sekundy?.....ułatwieniem będzie fakt że będziemy grali w jedenastu....odkąd żyje zawsze się zaczynało grać w jedenastu..... sędzia zobaczył wszystko w zwolnionym tempie co jest WADĄ tego systemu,no ja prdl serio wadą?.....na zwolnionym tempie każde nadepnięcie jest SZEŚĆ razy gorsze...serio SZEŚĆ?jak Ty żeś to wyliczył skoro za chwile sam mówisz że nie możemy ocenić jak duża to była siła.....problemem było to jak my sprostaliśmy temu jako drużyna......problem właśnie w tym że nie sprostaliście....... odpowiedz

Kuba - 33 minuty temu, *.stansat.pl Damy radę Cała Polska widziała,faul był sędzią się wybroni Ale moim zdaniem nie na czerwoną !!niech się trochę popodniecaja bo na C+angielska już po ptakach więc trzeba trochę naszej ekstraklasie dramaturgii dodać Legia Mistrz!!!! odpowiedz

AAA - 37 minut temu, *.chello.pl Vuko a po co wystawiasz nawet na ogony tego sabotażystę litewskiego? odpowiedz

vuko = Pinokio - 38 minut temu, *.t-mobile.pl ty jesteś przypadkowym trenerem odpowiedz

M@c - 43 minuty temu, *.chello.pl Poważna walka się zaczęła po drugim golu dla Piasta. Nie rozumiem czemu grając na swoim terenie (nawet w 10) ustawiamy autobus i sami prosimy się o kłopoty... odpowiedz

Dominik - 18 minut temu, *.metrointernet.pl @M@c: Serio? Ty grałeś kiedyś w piłkę poważniej niż na podwórku? Wiesz co to jest przewaga jednego zawodnika? odpowiedz

Matt - 49 minut temu, *.play-internet.pl Po co te żale wylewacie? Nie umiecie przełknąć porażki i wyżywacie się w komentarzach jak dzieci? Trzeba szybko zapomnieć i wspierać drużynę. Miesiąc temu każdy z nas dałby wiele za 8 punktów przewagi, a teraz w d... się poprzewracało. Lepiej żeby Legia przegrywała seryjnie, bo w końcu będziecie mieli rację, że Vuko, Mioduski itd. do niczego się nie nadają?



Nie podoba się, to po co się męczycie oglądając Legię? Znakomite zachodnie ligi czekają na was. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Ludzie przestańcie płakać. Graliśmy 10 na 11 i Piast byłby frajrem gdyby nie wygrał. Najważniejsze że stwarzalismy akcje, oddaliśmy więcej strzałów na bramkę, nawet posiadanie piłki było na podobnym poziomie. Wolicie być na miejscu kibiców cracovii? A może lecha? Uważam że gramy lepiej niż za czasów Nikolica, Prijovicia i Vadisa. Czy wtedy mistrzostwo wygraliśmy w duzej przewadze punktowej? Też zdarzały się przegrane mecze. Dzisiaj spokojnie mogliśmy wygrać przy odrobinie szczęścia. Także ogóry do góry. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Vuko nic jeszcze się nie stało!!!!Ale w Poznaniu jedziemy na pełnej!!!!I kto by nie gral to na pełnej jedziemy!!!!!Tylko zwycięstwo.Dziękuję za dzisiaj to pokazaliśmy KLASĘ KLASĘ KLASĘ!!! grając w 10!!! Inni by się obsrali i zesrali.Mam nadzieję że jeszcze z tym piasetm zagramy w tym sezonie.DZIĘKI za dziś!!!! odpowiedz

Pinokio - 58 minut temu, *.tpnet.pl @Michał: taka klase, ze za vuko piast nas leje za kazdym razem odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobrze nie jest a zapewnienia Vuko mocno naciągnięte. Co będzie jak inne zespoły poczują krew odpowiedz

Row - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl W Poznaniu porazka i mistrz ucieka kolejny rok... Taki Piast nie zasługuje na mistrza bo co oni ugrają w lidze Mistrzow lub Europy.. odpowiedz

Sg - 1 godzinę temu, *.internet-gliwice.pl @Row: przypomnij mi co Legia ugrała bo jakoś zapomniałem odpowiedz

Wa - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Sg: jakąś krótką masz tę pamięć kolego... odpowiedz

Rav - 56 minut temu, *.vectranet.pl @Sg: Wyszła z grupy Ligi Mistrzów z Realem i Borussią... odpowiedz

singspiel - 53 minuty temu, *.centertel.pl @Sg: Legia nie odpada w I rundzie. ot, taka różnica odpowiedz

Rafa - 50 minut temu, *.t-mobile.pl @Sg: napewno więcej niż fartowny piast odpowiedz

yxz - 46 minut temu, *.chello.pl @Sg: Wciąż więcej od Piasta. odpowiedz

JarosLaw - 1 godzinę temu, *.chello.pl "Na pewno sobie poradzimy pomimo naszych braków". Niestety ale po tym co widziałem nie ma na to szans. Historia znowu się powtarza i nic na to nie poradzisz. Po prostu jak wszyscy w lidze jesteście bardzo słabi. A wyprzedaż najlepszych napastników to sabotaż. odpowiedz

Szewczyk - 1 godzinę temu, *.hornet.pl @JarosLaw: Kup okulary, bo chyba gówno widlzialeś. odpowiedz

Farme(L) - 27 minut temu, *.virginm.net @JarosLaw: widzę, ze kolega z tych, ze jak wygramy to „jesteśmy” a jak przegramy to „jesteście”. odpowiedz

varsovian - 1 godzinę temu, *.orange.pl W Poznaniu damy radę, na złość reszcie kraju. Mocno Legia. Vuko do boju! odpowiedz

