Konferencja pomeczowa

Fornalik: Trzy punkty na trudnym terenie

Niedziela, 8 marca 2020 r. 20:01 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Waldemar Fornalik (trener Piasta): To było bardzo cenne zwycięstwo z zespołem, który ostatnio prezentował się znakomicie. Legia grała bardzo dobrze, a czerwona kartka na pewno też miała wpływ na wynik. Nawet w przewadze nie gra się jednak łatwo przeciwko takiej drużynie. Można dywagować, co by się działo, gdybyśmy grali 11 na 11, ale tego się już nie dowiemy. Dla mnie to był ciekawy mecz. Cieszymy się z trzech punktów na bardzo trudnym terenie.



Na wyjazdach już wcześniej graliśmy dobre mecze. Wówczas mieliśmy kilkanaście sytuacji, a dzisiaj po prostu byliśmy skuteczni. Gerard Badia strzelił pięknego gola. Nie znam dokładnego zapisu, co do jego kontraktu, który niebawem wygasa. Być może istnieje jakiś zapis, który mówi o tym, że po rozegraniu odpowiedniej ilości minut zostanie on przedłużony.



Naszym celem nadal jest pierwsza ósemka. Wydaje się, że jest już to bardzo blisko. Na razie nie wybiegamy myślami zbyt daleko w przyszłość. Stawianie sobie celów już teraz mogłoby być niebezpieczne i złudne.