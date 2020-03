Przegrana w nierównym meczu

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Konrad Sapela

Asystent: Jakub Ślusarski

Techniczny: Wojciech Myć



Hiszpan - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Czemu Wieteska w każdym meczu musi zrobić babola? Niby gra nieźle ale zawsze raz czy dwa musi coś spier... Dziś Majecki też już myślami w Monako. odpowiedz

JA!!! - 12 minut temu, *.tpnet.pl @Hiszpan: Bo jest ZEREM na poziomie I ligi. odpowiedz

Ob8ektywny - 26 minut temu, *.centertel.pl Wystarczyło nie dostać czerwonej kartki. Wtedy była przegrana, remis lub zwycięstwo, w równym meczu. odpowiedz

Wwa123 - 28 minut temu, *.chello.pl Ciekawy wniosek, slabo bronimy jako drużyna gdy się cofniemy.(nieradzilismy sobie z pozycyjnym atakiem Piasta) Jak strzelilismy bramkę to aż nie wierzyłem, że możemy przegrać. Niestety oddaliśmy inicjatywę, aż do utraty 2go gola. Oby Vuko wyciągnął wnioski bo w Europie będzie więcej takich meczy, gdzie nie będziemy dominować. odpowiedz

Adek - 29 minut temu, *.centertel.pl przybył przyjął✉wydrukował. odpowiedz

JarosLaw - 39 minut temu, *.chello.pl Ja wiem jedno. Jeśli w tym sezonie nie zdobędą mistrzostwa mając taką przewagę na tym etapie sezonu i przy tym cyrku nagminnego gubienia punktów przez peleton gdzie nikt nie chce gonić lidera to Legia będzie frajerem nie 10lecia tylko 100lecia jak można było przegrać praktycznie wygrany sezon gdzie nikt nie chce być mistrzem. A napastnika znowu dzięki Mioduskiemu brak. Obym nie był złym prorokiem bo historia lubi się powtarzać niestety. odpowiedz

Paweł - 49 minut temu, *.centertel.pl Kartę dostał kartkę a Feliks nie jaka tu sprawiedliwosc odpowiedz

Dan - 56 minut temu, *.centertel.pl Trenerze tego Jagiellończyka Novika wyxeb do rezerw, niech się ogarnie i zobaczy jak się zachować w polu karnym . odpowiedz

Obiektywny - 1 godzinę temu, *.eimperium.pl Nie Mistrzowie Polski grali w 10 (bo to PIAST), tylko Vice Mistrzowie - piszący się zagalopował. odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 1 przypadkowa porażka i już płaczki odwalają swój cyrk. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Matt:

Oby ta przypadkowa porażka nie decydowała o mistrzostwie Polski...

Nie ma Legia ataku (Kante wypadnie ba 3 mecze? ) nie ma Legia skrzydła ( Wszołek po chorobie to raczej wałek niż Wszołek).

Mam niezły nastrój bo mój Man Utd wygrał derby ( co bramkarz MC wyparował to dopiero kabaret) więc mogę sobie nad Legią popłakać... odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Piłkarzom należy się szacunek za walkę,

grając od początku meczu w osłabieniu musieli oddać serce i wylać hektolitry potu, żeby w końcówce mieć siły zdominować Piasta.

Szkoda bardzo szkoda tej kartki. Ale taka jest piłka, oby w Poznaniu wrócili na zwycięska ścieżkę :) odpowiedz

JA!!! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Rok temu, na tym samym etapie sezonu, czyli po 26 kolejkach, mieliśmy 51 punktów, czyli dokładnie tyle samo co dziś. Wniosek jest tylko jeden - NIE MA ŻADNEGO, NAJMNIEJSZEGO POSTĘPU. Jest dokładnie taka sama degrengolada, taki sam syf, takie samo szambo, taki samo gnój jak wtedy. Co więcej, wtedy było 5 porażek, dziś jest 7. Nasza pseudodrużynka jeszcze łatwiej się wypina przed byle kim i daje sobą pomiatać. Jeśli ktoś widzi postęp, to albo jest ciężko chory psychicznie, albo udaje kibica Legii. W d***e mam walkę, ja chcę punktów!!!!!!!!!!!!!!!!!! PUNKTÓW, PUNKTÓW, PUNKTÓW!!!



Vuković < 0 odpowiedz

- 1 godzinę temu, *.plus.pl @JA!!!: Stary zluzuj majty , nakrecasz się jak młynek odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @JA!!!: zostań kibicem barcelony albo bayernu i będziesz miał same sukcesy i samogwałt po każdym meczu. Do dzieła odpowiedz

singspiel - 48 minut temu, *.centertel.pl @JA!!!: w zeszłym roku po 26 kolejkach nie byliśmy liderem. Teraz mamy 8 punktów przewagi nad drugą drużyną. Sezon sezonowi nierówny odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl Przez chwilę myślałem, że my w 10 i tak bez problemu zjemy tego Piasta. Zachowanie Kante idiotyczne. Niemmiej nasz atak wygląda naprawdę solidnie i można patrzeć optymistycznie w przyszłość. Obrona bardzo martwi, Jędza to już może ma 50% jakości ze swoich najlepszych czasów, dla Wieteski niczym dla Kopczyńskiego Legia to nie ten kaliber, Vesovic- totalna porażka. Bardzo ładnie Cholewiak i w sumie cała reszta poza wymienioną trójką. Obrona do przebudowy, bo na ligę to może starcza, ale dalej w takiej formie to jest droga do nikąd. Sędziowanie eufimistycznie mówiąc co najmniej dyskusyjne. I tak będziemy mistrzem, tylko trzeba myśleć i szykować się na to co dalej. odpowiedz

Cicho, sza - 30 minut temu, *.chello.pl @SzB: i pomyśleć, że w tak frajerski i nonszalancki sposób pozbyto się z klubu Czerwińskiego. Czy te decyzyjne trzonki kierowały się wówczas chęcią "uwolnienia" pozycji dla swojaka czy też bezgraniczną głupotą? odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl To na farcie wygrały te zawody Trzęsigruchy odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kur.. jak się czyta komentarze to widać od razu że to sami kibice Legii piszą, czytając gościa atmosferic to już zygac się chce

Wszyscy winią sędziego i napewno miał w tym duży udział bo Siplak tydzień temu jednak nie dostał kartki czerwonej i nawet VAR nie interweniował.



Dla mnie poraz kolejny wszystko co leci w bramke Legii to wpada, dziś dwa strzały i 2 bramki. A dziś Gvilia w 1 połowie i Wszolek pod koniec meczu mieli 100, a do tego super obrona po strzale Antolica w 2 polowie odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia uwielbia sobie utrudnić sobie życie. odpowiedz

Józefowianin - 2 godziny temu, *.centertel.pl Farciarze gliwicy gdybyśmy grali,po jedenastu cały mecz,trzy punkty zostały by w Warszawie.Teraz nie płaczemy i leszkowi doj...... odpowiedz

fredix - 2 godziny temu, *.mm.pl gratulacje dla pana sędziego, dziś w świetnym stylu ugrał 3 pkt odpowiedz

Polo - 2 godziny temu, *.virginm.net Obrona tragedia Wieteska asysta przy bramce na 2-1 podanie do Badia,Jędza przy golu na 1-1 jak słup soli Felix za nim za chwilę przed nim,a Jędza stoi i czeka c..j wie na co? Pomijając fakt że jakby był któryś grajek stał przy pierwszym słupku to gola by nie strzelili.Brawo Antolić.

Będzie cieżko w pyrlandii,ale NIE PODDAWAJ SIĘ,UKOCHANA MA,NIE PODDAWAJ SIĘ,LEGIO WARSZAWA. odpowiedz

jani - 41 minut temu, *.centertel.pl @Polo: Drugi gol to wina Martinsa nie Wieteski. Portugalczyk odwrócił się d... do Badiizamiast go blokować odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl i co? cwaniaczki. A nie mowilem ze najblizsze mecze beda trudne i ze Piast potrafi grac z Legia? To wielka burza tu na mnie spadla. Teraz wpi...ol na Lechu dostaniemy, cos czuje ze Vuko jeszcze przed podzialem na grupy roztrwoni przewage. Tak jak sie spodziewalem i mowilem ze wazne zeby konkretnych meczow z konkretnymi rywalami z czolowki jezeli sie nie wygrywa to nie nalezy ich przegrywac... i wlasnie Vuko przegral wygrany mecz z glownym rywalem do tytul,,, wystarczyl tu remis, tak jak rok temu remis w bialym stoku, poznaniu i z piastem u siebie dalby tytul, a my ich dokarmialismy punktami, dzis bylo podobnie. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @atmosferic: gdyby nie pomoc sędziego to Piaścina pojechała z 4 w plecy,weź zmień pieluche bo opary z niej szkodzą ci na mózg! odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl A dlaczego nikt nie wspomni o "asyscie" Parodysty Wieteski przy drugiej bramce? Gość nie potrafi po raz kolejny wyprowadzić celnie piłki.

Bądzmy spokojni o wynik. Grają dobrą piłkę i przy grze po 11 byłaby masakra piasta co pokazały pierwsze minuty jak ich Zamknęliśmy na połowie. odpowiedz

mackiki - 1 godzinę temu, *.chello.pl @pawel: mecz trwa 90 minut odpowiedz

Aleksander - 2 godziny temu, *.chello.pl Wydaje mi się, że mistrzowie Polski po wyrzuceniu Konte mieli akurat łatwiejszą drogę do pokonania Legii odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Mimo że przegrali to trudno mieć do nich pretensje bo walczyli do końca !

Jedyny minus to Kante który za to co zrobił powinien być wywalony do rezerw na dwa miesiące ! odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Czerwoną kartkę dla Kante można by było zrozumieć,gdyby zawodnik nadępnął na nogę przeciwnika umyślnie i z premedytacją.Tak jednak nie było...Co mógł zrobić w tej sytuacji Kante,który walczył o piłkę i w konsekwencji ją dotknął pierwszy? Już nic.Taka jest prawda.Żółtko ok,niech będzie ale żeby od razu czerwona?! No nic trzeba grać dalej.Dwa ciężkie wyjazdy i oby nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku,gdzie w pewnym marszu po MP przeszkodził nam Piast ,też po wygranym na wyjeździe meczu z... Lechią. odpowiedz

bravo - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sebo(L): A historia lubi się powtarzać :) odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.chello.pl trudno przelknac te gorzka pigulke ale sedzia ustawil zawody na poczatku meczu a przynajmniej mocno sie do tego przyczynil no szkoda odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ja się boje ze włodarze ekstraklasy wpłyną na sędziów żeby Legia zdobyła jak najmniej punktów , po co? A po to żeby końcówka była bardziej atrakcyjna. Kante zasłużył na kartkę ....ale na żółtą. I te gwizdanie fauli w jedną stronę ja pi.... Trzeba się pilnować panowie !!!! odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @(L)egionowo: dokładnie Legia by miała z dużą przewagę gdyby wygrała a tak to będzie ciekawej dla tych buraków,do kiedy będziemy mieli takich baranów na czele Ekstraklasy tak będzie ,bo oni ciągną to wszystko w dół,nie w górę tylko w dół chcą równać!!!Teraz pacany tą ligę powiększyli do 18 zespołów żeby jeszcze bardziej rozpuścić i tak marną ligę ,a jak jakaś drużyna chce się wybić jak np.Legia to bardzo szybko daje sie jej do zrozumienia że ma się nie wychylać! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.orange.pl Ilość trolli albo głupców w komentarzach mnie przeraża.

Legia nawet w 10 mogła ten mecz przynajmniej zremisować.

Nie zawsze się wygrywa, jeżeli przegrywasz to przynajmniej po walce, a Legia walczyła dzielnie mimo że grała w 10 i z sędzią który delikatnie mówiąc, nie chciał żebyśmy dzisiaj wygrali.

Mamy 8 pkt przewagi, gramy najlepszą piłkę w lidze , teraz zapomnieć o tym spotkaniu i za tydzień wygrywamy w Poznaniu.

odpowiedz

ŁUKASZ323 - 2 godziny temu, *.plus.pl Witam,głowa do góry.Zobaczcie co Legia grała do tego meczu ,jestesmy najlepsi.Tez jestem wk ....... jestem z ok gliwic i ta porazka boli podwojnie.Jest szansa odwołac sie pd kartki dla Kante wiec trzeba dzialac,dobrze wiecie ze mistrzostwo dla Legii to policzek dla innych .Pozdrawiam kolegów po szalu ,Legia Mistrz odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.orange.pl Po fakcie to każdy jest mądry ale zastanawia mnie czy taktyka z tak głębokim cofnięciem to był dobry ruch. Sytuacja z czerwoną kartką dosyć ciężka do oceny bo to stąpnięcie na nodze przeciwnika bardzo groźnie wyglądające no ale całkowicie przypadkowe. W dziesiątkę gra się inaczej ale niestety słaby mecz większości naszych grajków, jeden Antolić to za mało natomiast Piast dostał za dużo swobody i to wykorzystał. Trzeba twardo stąpać po ziemi i zdobywać punkty bo znów skończy się jak w zeszłym sezonie. odpowiedz

Bie /L /sko - 2 godziny temu, *.master.pl Czerwo dla Kante to wynik komentarza Vuko. - jesteśmy gotowi na to że zagramy bez Domagoja po tym ''delikatnym faulu,, jak to określił sędzia Var ... Mafia nie odpuszcza .... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zerknalem na rezerwe w tym meczu, i nie widze wartosciowych zmiennikow. Trzeba sie solidnie wzmocnic co najmniej 5 zawodnikami plus bramkarz. Tylko czy to mozliwe...Jak na rezerwie maja siedziec Astiz i Rocha, to lepiej wziac kolejnych mlodych z akademii. Gorzej na pewno nie bedzie. odpowiedz

Hg - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: spieprzaj dziadu odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Ewidentna ustawka buków. Poinformowani nieźle zarobili a lud roboczy wytrzeszcza oczy. odpowiedz

Hakon - 1 godzinę temu, *.plus.pl @jarekk: ja tam co mecz stawiam przeciw L i ciesze sie z wyniku albo serce koi portfel odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Od dwóch meczy piszę, że Kante jeden ze słabszych, dziś to potwierdził. To nie może być napastnik pierwszego wyboru. Pewnie miał kilka meczy z rzędu z bramkami, liczbami. Na naszą ligę ok, ale co dalej. Nie możemy być zachwyceni, że biega, walczy. Popatrzcie ile zepsuł sytuacji w trzech ostatnich meczach? W miarę daje radę bo taka liga, nie przez swoją doskonałość. Potrzeba bramko strzelnego napastnika odpowiedz

Satyricon - 2 godziny temu, *.236.206 Tak to jest jak zamiast sędziego na mecz Przybył drukarz. odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl @Satyricon: dobre. Bardzo dobre. odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl @Satyricon: dobre. Bardzo dobre. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie będę komentował poziomu dzisiejszego sędziowania.

Faktem jest , że Legia przez cały mecz grała w 10 a to kosztuje sporo sił.

Przegraliśmy, trudno, nie zawsze się wygrywa.

Mimo wszystko podobała mi się walka Legionistów w tym nierównym meczu, Wszołek, Antolić coś fantastycznego.

Mamy 8 pkt przewagi , za tydzień będzie lepiej.

A pzpn niech lepiej przyjrzy się sędziowaniu panów przybyła i lasyka. odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl @L: Duma. Mimo przegranej, daje prawie wszystkim 4. Za walke, za dążenie do remisu, wygranej. 3 Wieteska (zawalenie przynajmniej jednej bramki) i Kante (za pecha co do niepelnosprytnych sędziów). Rosołek i nowikowas 3 bo za krótko grali. Reszta 4. Za walkę. odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Piast wygrał ponieważ przed meczem spożywali wódkę popijając piwem i jedząc tłuste frytki z frytury! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Wszystkiego nie wygramy. Zdarzają się takie mecze, jak ten dzisiejszy. Czerwona kartka plus dwie bramki dla rywali niecodziennej urody sprawiły, że przegraliśmy. Trzeba jak najszybciej o tym zapomnieć, bo teraz mamy dwa mega trudne wyjazdy i będziemy grać bez kilku czołowych graczy. Przewaga jest, wszystko w naszych głowach nogach i... głowach. odpowiedz

Bie /L /sko - 2 godziny temu, *.master.pl @Wolfik: Ok. Myślę że czy gramy u siebie czy na wyjeździe to to samo. Ważne co jest w głowie. Mam więcej optymizmu przed Krakowem i poznanien niż miałem dzisiaj. Legia Mistrz . Spotykamy się po Zygmuntem odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Słabo Vesovic, Wszołek i.... Majecki. Niestety, Majecki ma manierę Dudka i broni strzały w lewy róg, prawą (dalszą) ręką. Przypomnijcie sobie mecze z MŚ w Korei. Wielki niefart. Teraz trzeba pokazać serce i honor w najważniejszym meczu w sezonie z pyrami. Tylko LEGIA!!! odpowiedz

prezes - 2 godziny temu, *.chello.pl bukmacherska ustawka piłkarski poker sędzia Laguna w akcji odpowiedz

pjoter - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Ok, wnioski po meczu---brak ławki rezerwowych, brak napastnika w przypadku absencji Kante oraz kolejny grzech jest taki,że drużyna jest zbyt uzależniona od Kante, co dziś było widać.Mogło byc 12 punktów, jest 8, choć pewnie i tak wygramy tę naszą paraligę. odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.chello.pl @pjoter: nie powtarzaj błędu redaktorów... Jakim cudem 8? To za zwycięstwo są 4 punkty teraz? Chyba przegapiłem jakąś zmianę w regulaminie. odpowiedz

Farmi - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @pjoter: Rosołek jest przecie , ino więcej podań mu podawać trza . odpowiedz

Aryon - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kamień: Piast miał do nas straty przed tą kolejką 11 pkt, a więc reszty się domyśl. odpowiedz

do kamień - 2 godziny temu, *.com.pl @Kamień: Spróbuj czytać ze zrozumieniem. W przypadku wygranej byłoby 12 punktów przewagi nad drugą w tabeli craxą. Przy porażce z piastem (i jego awansie na drugie miejsce w tabeli) mamy 8... Serio, myślenie nie boli. Nie zamieniaj mózgu w kamień odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.ip-point.pl gdyby nie czerwo wygrana bez problemu. odpowiedz

Ł3.com - 2 godziny temu, *.orange.pl I tyle na dzisiaj odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Czerwona dla Kante to tak jakby karać pociąg za potrącenie pieszego :)

Martins powinien wrócić na ławkę



Taką porażkę można przyjąć spokojnie, starali się i przypadkowa czerwona kartka zdecydowała o wyniku meczu.

Mamy bezpieczną przewagę więc spokojnie. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.orange.pl Brawo Mistrz Polski odpowiedz

Bie /L /sko - 2 godziny temu, *.master.pl @Władeczek: może to ironia w tym momencie w zlym stylu odpowiedz

Mistrz - 2 godziny temu, *.centertel.pl No i jak tam Grzesiu? Legia wszystko wygrywa? Kurs prawie 8zł wszedł na Piasta odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Mistrz:gratuluje, no cóż...co tu pisać po takim meczu. Niemniej nadal uważam że mamy na prawde wartościowy team. Trzeba kupić napastnika i kogoś w miejsce w Veso i będzie bardzo dobrze. Glasgow Rangers będzie grało w 1/8 LE, za rok czemu by nie my ?:) odpowiedz

Bie /L /sko - 2 godziny temu, *.master.pl @Mistrz: spadaj. Mogę ci dac 8 zł. Jak będę w Warszawie odpowiedz

Hahah - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pinokio - trener na lata odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Hahah: spojrz na tabele gamoniu odpowiedz

Hahah - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @eduardo: jak się zwracasz gówniarzu.. patrzę i widzę kolejną porażkę odpowiedz

eduardo - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @Hahah: Źle patrzysz gamoniu. Wielka Legia na I miejscu i 8 pkt przewagi odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Hahah: to może ty gamoniu zostań trenerem! Tylko najpierw ukończ podstawówkę. odpowiedz

